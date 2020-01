18 gen 2020 17:10

SCUSI, NON HO LETTO COME ANSIMA - UN DISABILE PORTA IN TRIBUNALE PORNHUB PER DISCRIMINAZIONE: IL SITO PORNO NON È ADATTO AI NON UDENTI PERCHÉ I VIDEO NON PREVEDONO I SOTTOTITOLI – IL NON POTER SENTIRE I DIALOGHI, SEPPUR NON MOLTO “IMPEGNATI”, POTREBBE ESSERE CONSIDERATA UNA VIOLAZIONE DEL "DISABILITIES ACT" – LA RISPOSTA DEL VICEPRESIDENTE DI PORNHUB…