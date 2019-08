L'INTER FINISCE NEL GIRONE INFERNALE! NEI SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE LA SQUADRA DI ANTONIO CONTE CASCA MALISSIMO E FINISCE CON BARCELLONA E BORUSSIA DORTMUND. LE ALTRE ITALIANE SORRIDONO: LA JUVE DOVRÀ SCORNARSI CON L’ATLETICO E IL NAPOLI CON I CAMPIONI IN CARICA DEL LIVERPOOL, MA POTEVA ANDARE PEGGIO – MISSIONE (NON) IMPOSSIBILE PER LA DEBUTTANTE ATALANTA