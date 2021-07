29 lug 2021 13:25

SE N'È ANDATA LA BARBA BIONDA PIÙ FAMOSA DEL ROCK - È MORTO A 72 ANNI DUSTY HILL, IL BASSISTA DEL GRUPPO ZZ TOP: FACEVA PARTE DELLA BAND DAGLI ANNI 70 - IL SUO VISO BARBUTO ERA DIVENTATO COSÌ ICONICO CHE LA GILLETTE FECE A TUTTO IL GRUPPO UN'OFFERTA INDECENTE, CIOÈ UN MILIONE DI DOLLARI PER RADERSI IN UNA RÉCLAME: PROPOSTA CESTINATA - LA BAND, ACCOLTA NELLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME, HA VENDUTO 50 MILIONI DI DISCHI VINCENDO ANCHE TRE MTV VIDEO MUSIC AWARDS - VIDEO