28 mar 2022 16:08

SE GLI AUMENTI ARRIVANO FINO AL VINO, SIAMO DAVVERO SPACCIATI - LE IMPRESE DEL VETRO HANNO COMUNICATO AI VITICOLTORI CHE NON GARANTISCONO PIÙ LA FORNITURA DI BOTTIGLIE, ANNUNCIANDO MODIFICHE UNILATERALI AI CONTRATTI CON AUMENTI NELL'ORDINE DEL 15% IN AGGIUNTA AL +15% DI FINE 2021 - NON CI SONO PIÙ I MARGINI PER LAVORARE, COSÌ È INEVITABILE CHE LE AZIENDE DEL VINO RICORRANO AD AUMENTI DEI LISTINI. CHE PERÒ RISCHIANO DI CATAPULTARE FUORI MERCATO IL VINO ITALIANO NEL MONDO…