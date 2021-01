E SE AVESSERO SCRITTO CHE ERA TROPPO SEXY CHE SAREBBE SUCCESSO? – LA RIVISTA "VARIETY" È STATA COSTRETTA A SCUSARSI CON CAREY MULLIGAN PER UNA RECENSIONE SUL FILM “PROMISING YOUNG WOMAN” IN CUI SI DICEVA CHE L’ATTRICE NON ERA ABBASTANZA ATTRAENTE PER IL RUOLO DI FEMME FATALE: “È UNA SCELTA STRANA. MARGOT ROBBIE, UNA DELLE PRODUTTRICI, DOVEVA AVERE LA PARTE…” - VIDEO

DAGONEWS

carey mulligan 4

La rivista Variety si è scusata con Carey Mulligan per una recensione sul film “Promising Young Woman” in cui si diceva che l’attrice non era abbastanza attraente per il ruolo di femme fatale.

Nella recensione, Dennis Harvey si riferiva a Mulligan come una "scelta strana" per il ruolo principale, suggerendo che Margot Robbie, una delle produttrici, avrebbe dovuto recitare al posto suo. La recensione è stata scritta un anno fa, ma solo adesso che Mulligan ne ha parlato in un’intervista, sono arrivate le scuse della rivista:

carey mulligan 1

«Variety si scusa sinceramente con Carey Mulligan e si rammarica del linguaggio insensibile e dell'insinuazione nella nostra recensione di "Promising Young Woman "che ha minimizzato la sua performance audace».

