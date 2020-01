11 gen 2020 15:00

SE LE AVETE TENTATE TUTTE PER DIMAGRIRE, NON VI RESTA CHE PROVARE LA DIETA INTERMITTENTE PROPOSTA DAL DOTTOR JASON FUNG – IL REGIME ALIMENTARE PREVEDE CINQUE PASSI CHE AIUTANO A COMBATTERE L’INSULINO RESISTENZA, UNO DEI MOTIVI PER CUI NON SI RIESCE A PERDERE PESO – INTANTO BISOGNA RIDURRE LO ZUCCHERO E IL CONSUMO DI CEREALI RAFFINATI – INSERIRE NELLA DIETA I GRASSI NATURALI E…