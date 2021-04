SE LA BARCA VA, LASCIALA ANDARE - L’AUTORITÀ PORTUALE DEL CANALE DI SUEZ HA RILASCIATO LE IMMAGINI CHE MOSTRANO COME È STATA LIBERATA LA EVER GIVEN, LA NAVE CARGO CHE HA MANDATO IN TILT IL TRAFFICO MARITTIMO MONDIALDE: RUSPE, ESCAVATORI E RIMORCHIATORI HANNO LAVORATO SENZA SOSTA PER DISINCAGLIARE LA GIGANTESCA PORTACONTAINER E… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

meme sulla ever given 8

Un blocco durato sei giorni che ha mandato il tilt il traffico marittimo, costando miliardi di dollari. Quello della Ever Given è stato un caso internazionale risolto grazie all’utilizzo di ruspe, escavatori e rimorchiatori che hanno lavorato senza sosta per disincagliare la gigantesca portacontainer.

Nelle ultime ore la Suez Canal Autority, l’autorità portuale del canale, ha rilasciato le immagini che mostrano come la nave è stata liberata. Dopo che è stata disincagliata la Ever Given è stata scortata da diversi rimorchiatori fra gli ululati delle sirene e gli applausi dei marinai.

