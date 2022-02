SE BIDEN NON STA ATTENTO, PECHINO SI PRENDE L'AMERICA LATINA - LA CINA HA FATTO IMPORTANTI INCURSIONI NELLA REGIONE, OFFRENDO PRESTITI, STIPULANDO ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO ED ESPANDENDO IL COMMERCIO - FINO A POCO TEMPO LE ATTIVITA' SI ERANO CONCENTRATE AL SUD, MA ADESSO XI PUNTA SEMPRE DI PIU' SULL'AMERICA CENTRALE - VUOLE AVERE UN GIUSTO CONTRAPPESO STRATEGICO ALLE INVASIONI USA IN ASIA, IN PARTICOLARE A HONG KONG E TAIWAN...

Dagotraduzione dal Los Angeles Times

Bukele e Ou Jianhong

Il presidente del Salvador e l'ambasciatore cinese si sono scambiati molte lusinghe questo mese quando dato il via ai lavori per una nuova biblioteca nazionale, uno dei tanti doni che la Cina ha promesso a questa piccola nazione montuosa come parte della sua vigorosa ricerca per ottenere influenza in tutta l'America centrale.

Mentre sorridevano per le foto, l'ambasciatrice Ou Jianhong ha espresso il suo «più grande rispetto» per il presidente Nayib Bukele, un leader polarizzante che ha aggredito le istituzioni democratiche di El Salvador e si è scontrato ripetutamente con i funzionari statunitensi. Bukele, a sua volta, ha elogiato il presidente cinese Xi Jinping, un autoritario che ha progettato l'ascesa della Cina a spese delle libertà civili.

il presidente del salvador nayib bukele 9

Quando la biblioteca di sette piani sarà terminata, incomberà sopra la piazza centrale di San Salvador, un simbolo della crescente presenza della Cina nella regione e un promemoria del fatto che mentre le relazioni tra Stati Uniti ed El Salvador si sono raffreddate, El Salvador ha trovato rifugio nelle tasche profonde e nel caldo abbraccio della Cina tasche.

Nel mezzo di un ordine globale mutevole guidato più dall'economia e dalla tecnologia che dalla politica e dall'ideologia si sta preparando una nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Cina, e questa volta in America Latina.

il presidente del salvador nayib bukele 7

Negli ultimi due decenni, la Cina ha fatto importanti incursioni nella regione, offrendo prestiti, stipulando accordi di libero scambio ed espandendo il commercio a ritmo sostenuto. Secondo il World Economic Forum, tra il 2000 e il 2020 il commercio tra Cina e America Latina è cresciuto di 26 volte, e il suo volume ha superato i 315 miliardi di dollari. Il commercio tra Stati Uniti e America Latina è stato di 767 miliardi di dollari nel 2020.

Fino a poco tempo fa, le attività della Cina si erano concentrate in gran parte sul Sud America: acquistare semi di soia in Brasile, litio in Bolivia e vendere miliardi di beni e tecnologia cinesi. Ma Pechino ha puntato sempre di più gli occhi sull'America Centrale, una regione meno ricca di risorse naturali e con un potere d'acquisto relativamente scarso, ma attraverso la quale può mandare un messaggio chiaro agli Stati Uniti.

intervento di xi jinping al world economic forum di davos 2022 1

La Cina vede un punto d'appoggio in America Centrale come un contrappeso strategico alle invasioni statunitensi in Asia, in particolare la condanna di Washington della repressione di Pechino su Hong Kong e le rivendicazioni territoriali della Cina sull'isola democratica di Taiwan, che si autogoverna.

Dei 14 paesi al mondo che ancora intrattengono relazioni diplomatiche con Taiwan, la maggior parte si trova in America Latina e nei Caraibi. La Cina ha già convinto Costa Rica, Nicaragua, Repubblica Dominicana ed El Salvador a rinunciare al riconoscimento di Taiwan e a stringere legami con Pechino.

In cambio, ha offerto doni sontuosi, come la costruzione di nuove strade, porti e stadi, nonché un'altra offerta, a volte più preziosa: la promessa di non intromettersi negli affari politici interni di un paese.

xi jinping

A differenza degli Stati Uniti, che spesso vincolano gli aiuti allo sviluppo all'adesione della democrazia in stile occidentale, la Cina ha una politica di «non interferenza».

«Non dicono niente su di te e tu non dici niente su di loro», ha detto Carol Wise, una professoressa di scienze politiche della USC che ha scritto un libro sulla Cina e l'America Latina. «Questa è la loro regola».

In America centrale, una regione afflitta da alta criminalità e corruzione e da una lunga storia di autocrati, crescono i timori che i miliardi di dollari e l'influenza della Cina contribuiranno a rafforzare i regimi antidemocratici. A circa 8.000 miglia di distanza, la Cina non deve preoccuparsi delle potenziali conseguenze di una regione destabilizzata, come le carovane di migranti che si dirigono verso il confine con gli Stati Uniti.

BIDEN

«Il denaro cinese dà loro sostanzialmente lo spazio per consolidare il loro governo autoritario», ha affermato Evan Ellis, professore di studi latinoamericani presso lo Strategic Studies Institute dell'US Army War College, che ha descritto i cinesi come «incubatori di autoritarismo».

«Il risultato per gli Stati Uniti è avere una regione meno democratica a cui essere strettamente legati da legami geografici, familiari e commerciali», ha affermato.

Questo è ciò che sta accadendo in Nicaragua, dove il dittatore Daniel Ortega è stato ripetutamente sanzionato dagli Stati Uniti per aver incarcerato oppositori politici e aver tenuto elezioni fasulle. Dopo che il Nicaragua ha interrotto i legami con Taiwan alla fine dello scorso anno, la Cina ha annunciato un pacchetto di aiuti che include la costruzione di alloggi per «decine di migliaia di famiglie», un'ancora di salvezza economica per un paese considerato dalla maggior parte del mondo come un paria. Dinamiche simili sono in gioco in Venezuela, dove la Cina ha fornito al presidente Nicolas Maduro la tecnologia per sviluppare sistemi di sorveglianza e miliardi di prestiti.

joe biden

In El Salvador, Bukele si è ritrovato sempre più isolato da gran parte della comunità internazionale negli ultimi mesi, poiché il suo partito ha epurato giudici e pubblici ministeri e cacciato i suoi critici dalla Corte Suprema, che di recente gli ha aperto la strada per cercare la rielezione nel 2024 nonostante una divieto costituzionale di mandati presidenziali consecutivi.

Gli Stati Uniti hanno condannato queste azioni, paragonando Bukele al defunto leader venezuelano Hugo Chávez e descrivendo El Salvador come «una democrazia in declino».

L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale ha reindirizzato gli aiuti dal governo ai gruppi della società civile e il Dipartimento del Tesoro ha inserito nella lista nera diversi stretti alleati del presidente, incluso il suo capo di stato maggiore e due funzionari che secondo gli Stati Uniti hanno condotto negoziati segreti con l'MS-13 e le bande della 18a strada per ridurre la violenza e garantire sostegno politico al partito politico di Bukele nelle prossime elezioni.

Bukele è stato provocatorio, dicendo che è chiaro che gli Stati Uniti «non accettano collaborazione, amicizia o alleanza» e ha cambiato temporaneamente la sua biografia su Twitter per dire: «il dittatore più cool del mondo».

xi jinping joe biden

La relazione si è così deteriorata che a novembre il massimo diplomatico statunitense in El Salvador si è dimesso, dicendo: «Perché dovrei restare qui se non abbiamo un partner in questo momento?».

Nel frattempo, le relazioni di Bukele con la Cina si sono rafforzate. Ou è l'unico importante diplomatico straniero in El Salvador che non lo ha criticato. Invece, ha offerto ripetuti messaggi di sostegno su Twitter.

«Lo sosterrà sempre, qualunque cosa faccia», ha detto Bo Yang, un uomo d'affari cinese che vive in El Salvador dagli anni '80 ed è stato uno dei principali sostenitori di legami più stretti tra i paesi. «Per il governo cinese, non importa chi è in carica», ha detto. «Questa è una questione interna per El Salvador, non per la Cina».

Anche i 500 milioni di dollari cinesi in donazioni a El Salvador, annunciati durante la visita di stato di Bukele a Pechino lo scorso anno, lo hanno aiutato a sostenersi.

videoconferenza joe biden xi jinping

Insieme alla biblioteca, i progetti includono un nuovo molo sulla costa pacifica di El Salvador, due nuovi impianti di trattamento delle acque e uno stadio sportivo da 50.000 posti a circa un miglio dall'ambasciata degli Stati Uniti.

«Sono questi progetti incredibilmente popolari e incredibilmente appariscenti», ha affermato Manuel Meléndez-Sánchez, un dottorando in scienze politiche dell'Università di Harvard che studia Bukele. «Entrambi portano molto sostegno a livello locale, all'interno di El Salvador, e contribuiscono a questa immagine internazionale che Bukele si sta formando ... di questo tipo di presidente e paese moderno e molto lungimirante».

Angel Vanegas, un venditore ambulante che vende popcorn fuori dal cantiere della nuova biblioteca, si è detto entusiasta del nuovo edificio e del crescente rapporto di El Salvador con la Cina.

joe biden

«Gli Stati Uniti vogliono essere i proprietari di El Salvador», ha detto. «Ma siamo un paese libero. Come dice il presidente... Siamo i proprietari di noi stessi».

Bukele ha alimentato la sensazione che gli Stati Uniti abbiano avuto per troppo tempo un controllo sull'economia e sugli affari interni di El Salvador. Non è un’invenzione: molti salvadoregni hanno vissuto la guerra civile del paese, che ha contrapposto i ribelli di sinistra sostenuti dai sovietici all'esercito sostenuto dagli Stati Uniti.

Alcuni sostengono che la regione meriti di stringere legami con nuovi paesi.

«La Cina non è un invasore, non è un colonizzatore», ha affermato Manuel Flores, ex membro del Congresso del partito politico di sinistra FMLN che ha aiutato il governo del partito a stabilire legami ufficiali con Pechino nel 2018. «La Cina sta fornendo alla regione case, maschere e vaccini», ha detto. «Gli Stati Uniti ci hanno per lo più fornito armi».

Nayib Bukele

Ma altri temono le conseguenze economiche di schierarsi con la Cina, che è stata accusata di esercitare prestiti predatori ai paesi poveri della regione e che mantiene un significativo squilibrio commerciale a suo favore con la maggior parte delle nazioni presenti. Per ogni dollaro in beni che El Salvador esporta in Cina, importa beni cinesi per un valore di 19 dollari. In Costa Rica, che ha stabilito legami con la Cina nel 2007, alcuni si sono lamentati del fatto che le aziende cinesi portano i propri lavoratori invece di dare lavoro alla gente del posto.

Vulcano El Salvador

Javier Siman, il presidente della National Assn di Private Enterprise, ha affermato che molti dei suoi membri accolgono con favore legami economici più stretti con la Cina, ma non a scapito delle relazioni di El Salvador con gli Stati Uniti. «Sta giocando con il fuoco», ha detto Siman di Bukele, aggiungendo che circa 300.000 lavoratori in El Salvador sono impiegati da aziende di proprietà degli Stati Uniti. L'anno scorso El Salvador ha ricevuto 7,2 miliardi di dollari, ovvero quasi il 30% del suo PIL, in rimesse di immigrati salvadoregni negli Stati Uniti.

Anche se il commercio aumenta tra Cina ed El Salvador, ha affermato: «La Cina non ci darà ciò che gli Stati Uniti ci danno».