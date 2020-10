1 ott 2020 20:00

SE IL CATTIVO ESEMPIO ARRIVA DA CHI E’ SEDUTO IN CATTEDRA – IN UN LICEO DI NOVARA LA PROF È IN CLASSE SENZA MASCHERINA: “NON LA METTO, STO RISPETTANDO LE DISTANZE DI SICUREZZA” - LA PRESIDE CHIAMA I CARABINIERI E SCRIVE A FAMIGLIE E ALUNNI PER RACCONTARE L’ACCADUTO - LA SCUOLA VALUTERÀ SE PRENDERE PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DELLA DOCENTE…