3 lug 2022 13:02

SE CONTINUA COSÌ, IN RUSSIA NE RIMARRÀ SOLO UNO: PUTIN – È MORTO IN CARCERE DMITRY KOLKER, LO SCIENZIATO, MALATO TERMINALE, ARRESTATO MENTRE ERA IN OSPEDALE E FINITO IN PRIGIONE CON L’ACCUSA DI SPIONAGGIO A FAVORE DELLA CINA – LA FIGLIA: “ERA AL QUARTO STADIO DEL CANCRO AL PANCREAS… ANZICHÉ GLI ARRESTI DOMICILIARI, ESSERE PORTATO IN UNA CELLA, SENZA CURE MEDICHE ADEGUATE È STATA LA COSA PEGGIORE CHE POTESSE ACCADERE…”