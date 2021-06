E SE EINSTEIN SI FOSSE SBAGLIATO? UN GRUPPO DI FISICI HA STUDIATO LA MATERIA OSCURA E NE HA TRACCIATO LA DISTRIBUZIONE NELL'UNIVERSO - IL RISULTATO POTREBBE METTERE IN DUBBIO LA TEORIA DELLA RELATIVITA' - JEFFREY, FISICO: "E' ESTRAMENTE ECCITTANTE. SIGNIFICA CHE POSSIAMO SCOPRIRE QUALCOSA DI NUOVO SU COM'E' FATTO L'UNIVERSO" - I RISULTATI NON SMENTISCONO COMPLETAMENTE EINSTEIN, MA...

La collaborazione internazionale tra diversi scienziati ha dato vita allo sguardo più ampio e dettagliato mai visto sulla sostanza più sfuggente dell'universo. La materia oscura rappresenta circa l'80% di tutto nel cosmo, ma la misteriosa sostanza finora è sfuggita al nostro sguardo - da qui il termine "oscuro". La Dark Energy Collaboration (DES) ha tracciato la distribuzione della materia oscura nell'universo, rivelando come la sostanza si diffonde e dove si concentra.

Anche se non possiamo vederla o interagire con essa, gli scienziati possono vedere gli effetti gravitazionali che la materia oscura ha sulla luce, sulle galassie e sulle nubi di gas stellare.

I ricercatori ora sanno che la materia oscura è diffusa in tutto l'universo più lontano e in modo più uniforme di quanto si pensasse in precedenza.

La scoperta inaspettata solleva interrogativi sulla relatività generale di Albert Einstein, una pietra miliare della fisica del XX secolo e il nostro miglior modello di gravità fino ad oggi. Anche se i risultati non smentiscono ancora del tutto i modelli di Einstein, non vi corrispondono perfettamente.

Secondo il dottor Niall Jeffrey, dell'École Normale Supérieure di Parigi, i risultati potrebbero essere un "vero problema" per i fisici. La teoria della relatività generale, o semplicemente la relatività generale, descrive la gravità come una curvatura del tempo e dello spazio, e non come una forza che attrae gli oggetti l'uno all'altro.

Einstein propose il modello rivoluzionario nel 1915, prevedendo fenomeni astronomici come le onde gravitazionali. Sulla base dei modelli di Einstein, gli astronomi del DES si sarebbero aspettati di osservare concentrazioni più confuse di materia oscura, ma non è stato così.

Il dottor Jeffrey ha dichiarato alla BBC News: «Se questa disparità è vera, forse Einstein si sbagliava. Si potrebbe pensare che sia una cosa brutta, che forse la fisica è sbagliata. Ma per un fisico, è estremamente eccitante. Significa che possiamo scoprire qualcosa di nuovo sul modo in cui l'Universo è fatto realmente».

Il professor Carlos Frenk della Durham University ha convenuto che gli scienziati potrebbero essere sul punto di scoprire una nuova fisica. Ha detto alla BBC che il sondaggio DES potrebbe portare a un «dominio completamente sconosciuto» e che il pensiero gli fa «rabbrividire lo stomaco».