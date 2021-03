SE ERA UN’OPERAZIONE SIMPATIA NON È RIUSCITA – QUEL CHE RIMANE DELL’IMBARAZZANTE INTERVISTA A HARRY E MEGHAN È UN CUMULO DI MACERIE - GUIA SONCINI: "SE UN GIORNO DOVESTE SPIEGARE L’INDUSTRIA DEL VITTIMISMO, POTRETE RACCONTARE D’AVER VISTO L’INTERVISTA PER LA QUALE DUE DETERMINATI A NON LAVORARE PROPRIO MAI VENGONO DIFESI NELLE LORO FRAGILITÀ DAL PUBBLICO MEDIO: GENTE CHE LAVORERÀ TUTTA LA VITA, E NEL TEMPO LIBERO S’INTRATTIENE COI RICATTI EMOTIVI DEI MULTIMILIONARI" - VIDEO

1 – OPRAH, GRAN CIAMBELLANA DI POCHE DOMANDE CHE AMA IL CAFFELLATTE DI MEGHAN

Estratto dell'articolo di Ester Viola per “il Foglio”

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle

Sa fare tutto, è meglio di Fiorello. Oprah la Gran Ciambellana si è mostrata in tutta la sua potenza. Ha strappato ai due fessi la mortale intervista con la promessa che non avrebbe approfondito se non su richiesta. Come una fatina buona che regala zecchini d’oro in cambio di niente. I due, intascato il gruzzolo, hanno dato il morso alla mela.

(…) Con Oprah si supera l’insuperabile: la plausibilità, la soglia del ridicolo, il fatto che stai trattando due giovani milionari bellissimi come l’ultimo dei gesucristi. (…)

Il massimo dell’incredibile si è raggiunto in questo punto preciso: “Hanno espresso dubbi sul colore del bambino, erano preoccupati per come sarebbe nato”, fa Meghan. Oprah: “oooh”, “che cosa?”. Ebbene. Sì. Terribile. Chissà chi è stato. Facciamo così, non te lo chiedo. Sarà per caso la regina? La regina certo che no, mi sta anche simpatica, la vecchia. Il flusso di coscienza è andato tutto il tempo così, nulla lo ha rovinato, specialmente queste tre domande, le grandi assenti dell’intervista.

meghan markle oprah

Quindi lei non ha fatto il corso di formazione che fanno alle principesse? Non l’hanno informata degli inchini? Messa al corrente delle privazioni? Aggiornata sulle rotture di balle? Nemmeno che la scorta per Archie è questione di amministrazione e non di scelta? Nel frattempo il bambino non aveva la vostra, di scorta? Accuse razziste. Chi è stato? Avete una registrazione? Testimoni? Perché è grave.

Detta così pare tanto diffamazione in libertà. Se non fate nomi e date uno straccio di prova quelli vi vengono a prendere per le orecchie. Su cosa litigavi con Kate, quel giorno, perché hai pianto? La questione erano davvero le calze di filanca alle minidamigelle? Piangevi per le calze di filanca?

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 3

E’ da tempo che sta tramando, Oprah. Qualche settimana fa si postava su Instagram in una foto con la réclame del caffellatte naturale vitaminizzato per una pelle stupenda che vende Meghan. Meghan ha ripagato con lo stabat mater di sé medesima. Gli assi sono stati calati. Tutto è compiuto, tutto è venduto: razzismo, Diana buonanima. Cappuccino. La vita o è commercio o è dolore, anche io preferisco il commercio perciò facciamola finita e lasciamoli in pace.

meghan markle frigna da oprah

Non è stata una scelta, è stata mancanza di alternative. Provateci voi a partire da zero quando le vostre esigenze di sicurezza partono da meno 5 milioni di dollari l’anno. Chi ce li dà 5 milioni all’anno, più mutuo di villa in California, senza saper fare quasi niente? Diventare i bibitari del caffelatte alle vitamine non basta, pure se in Delaware si pagano poche tasse. (…)

Guia Soncini per "www.linkiesta.it"

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

A Meghan non importava niente che il principino fosse un principino. Inteso come: non le importava di chi fosse parente Harry, non sapeva niente della famiglia reale (un po’ Vacanze romane), ma neanche le importava che suo figlio avesse un titolo nobiliare. Lo dice, nell’intervista a Oprah Winfrey che in Italia va in onda stasera (su Tv8), facendo un po’ Julia Roberts un po’ Frank Sinatra. «Sono stata una cameriera, un’attrice, una principessa, una duchessa, e intanto ero sempre Meghan». Che è «sono solo una ragazza che chiede di essere amata»; ma, più sorprendentemente, è anche «I’ve been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king».

il principe harry, meghan markle e archie

Però, in quello che è il delizioso ritratto d’una vita a scrocco, Meghan era molto preoccupata che, non venendo al bebè dato un titolo di principe, non gli venissero neanche pagate dalla famiglia reale le guardie del corpo. Le hanno tolte anche ai genitori del non principino, Meghan stessa e Harry (secondogenito della dea della vulnerabilità Diana, modello inarrivabile ma instancabilmente emulato da Meghan).

L’hanno saputo mentre erano in Canada, avevano mollato le responsabilità della famiglia reale («il nostro lavoro era sorridere»: il tornio e la pressa) e si erano trasferiti lì ospiti d’un imprecisato amico; e allora cos’hanno fatto, le loro altezze scroccone? Si sono trasferite a Los Angeles, da un amico ancora più ricco, uno che oltre a dar loro una casa ha anche pagato loro le guardie del corpo.

Se un giorno doveste spiegare l’industria del vittimismo, potrete raccontare d’aver visto l’intervista per la quale due determinati a non lavorare proprio mai – neanche a fare quel lavoro che è sorridere a comando perché si è parte d’una famiglia reale, e non ti arruoli nell’esercito per poi scoprirti pacifista – vengono difesi nelle loro fragilità dal pubblico medio: gente che lavorerà tutta la vita, e nel tempo libero s’intrattiene coi ricatti emotivi dei multimilionari.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 2

Se non ci fosse già stata Diana, se non sembrasse solo un’emula di quint’ordine, Meghan sarebbe perfetta nei dettagli. Le carte ricattatorie del razzismo e del suicidio, i paragoni (è stato vedendo La sirenetta – lo spiega mentre porta Oprah a visitare il pollaio: grande televisione – che ha capito che anche lei aveva perso la propria voce innamorandosi d’un principe: vuoi mettere che pulpito prima, interpretando un personaggio minore in una serie minorissima).

La ragione per cui Oprah è la più brava di tutte (i saperlalunghisti dicono che la Cbs le ha dato sette milioni di dollari per quest’intervista) è il modo soave in cui fa le domande feroci. Roba tipo: hai sposato un’istituzione vecchia di milleduecento anni, cosa ti aspettavi?

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 6

Ma che ne sapeva Meghan, che Harry non l’ha mai googlato (giuro, lo dice), che non sapeva cosa fosse la casa reale ed è rimasta stravolta quando lui le ha detto che doveva fare l’inchino a Elisabetta, «ma è tua nonna», «è la regina» (non aveva evidentemente mai visto neanche un film, povera Meghan, più Mowgli vissuto nella giungla che sirenetta).

Meghan che ancora trasecola, con un impeto da articolo di Cosmopolitan sull’importanza di essere sé stesse, per la scoperta che «il percepito e il reale sono molto diversi, e tu vieni giudicata per il percepito ma vivi il reale»: benvenuta nel mondo degli adulti, stellina.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 1

In questo film in cui tutto è dramma gravissimo, anche il fatto che nessuno in famiglia si sia offerto di dire a Meghan quale fosse l’inno inglese – se l’è dovuto cercare da sola su Google, spero che vorrete empatizzare con queste sue fatiche, voi con contratto a progetto – in questo film non si sa chi siano i cattivi.

La conversazione subito etichettata come razzista, quella in cui incredibilmente una famiglia reale s’interrogava sul colore del nascituro da madre di sangue misto, non aveva come partecipanti Elisabetta e Filippo, ha precisato Oprah ieri (gliel’ha chiesto Harry, di precisarlo, ha detto). Meghan non ha detto chi avesse detto quelle brutte cose (facesse i nomi sarebbe una stronza, e lei mica è una stronza: non vedete come sbatte gli occhioni?).

principe harry meghan markle

Ma Harry nell’intervista dice che suo padre e suo fratello sono «intrappolati dal sistema e non sono riusciti a fuggire». Chi avanza? Gli zii? (Sarah Ferguson diede un’intervista televisiva sulle fatiche d’appartenere alla famiglia reale venticinque anni fa: Meghan, sei solo la copia di mille riassunti). La cognata, di cui Meghan dice che l’ha fatta piangere con una discussione sui vestiti delle damigelle (problemi con cui empatizzeranno tutte le impiegate in Zara) ma che poi si è tanto scusata? Camilla? Il maggiordomo?

harry e meghan markle

A un certo punto Meghan – fin lì in Armani da 4500 dollari che, ha spiegato Vanessa Friedman sul New York Times, è decorato con un simbolico fiore di loto, che fiorisce anche in condizioni ostiche (la sirenetta, il fiore di loto: Meghan ha i riferimenti culturali d’una influencer, come principessa era sprecata) – si cambia, vestendosi da pollaio. Ed è lì che spiega che il loro matrimonio è stato in realtà celebrato tre giorni prima di quello in mondovisione, perché volevano una cerimonia solo loro, una cosa semplice, «noi due e l’arcivescovo di Canterbury», e lo dice senza alcuna ironia (chissà se ha dovuto cercare su Google cosa fosse Canterbury).

meghan markle

Ieri gli americani – gli stessi che due mesi fa ci dicevano che era perfettamente verosimile l’aristocrazia meticcia di Bridgerton – ci spiegavano che l’Inghilterra è tanto razzista, per forza Meghan è fuggita. Non sarò certo io a dire che, se Meghan non ripetesse continuamente che sono razzisti con lei, nessuno saprebbe che è nera: ha la pelle bianca quanto la mia. Non sarò certo io a dirlo, dopo che hanno massacrato un editorialista inglese per averlo fatto notare. Né a dire che fino a tre quarti d’ora fa mi pareva che il problema maggiore, in quanto a razzismo, l’avessero gli americani.

Non sarò certo io a far notare le somiglianze tra i vestiti che sceglieva Diana e quelli che sceglie la sua emula, o a dire che quella raccontava d’aver tentato il suicidio, e Meghan dice d’aver pensato al suicidio, e insomma questa copia carbone non è all’altezza, ma l’originale è morto (Meghan quest’anno compie 40 anni, Diana morì a 36). Non sarò certo io a pronosticare che la secondogenita che Meghan aspetta si chiamerà Diana.

la regina elisabetta alla cerimonia di londra

Dirò solo come si sviluppa quella strofa in cui Frank Sinatra era stato pedone e re, burattino e pirata e poeta. «Sono stato su e giù e fuori e oltre e una cosa la so: ogni volta che mi ritrovo con la faccia per terra, mi tiro su e torno in gara: è la vita». Strano che nessuno abbia mai cantato una canzone sul cercare qualcuno che paghi il tenore di vita che sei determinato a permetterti, intitolandola: È la lagna.

