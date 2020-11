SE FOSSE SUCCESSO IN ITALIA? UN GRUPPO DI MIGRANTI SENZATETTO DECIDE DI OCCUPARE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIGI E LA POLIZIA LO SGOMBERA CON GAS E MANGANELLATE - LA BRUTALITÀ DELL’INTERVENTO HA INDIGNATO I MEDIA: C’E’ ANCHE UN AGENTE CHE FA LO SGAMBETTO A UN MIGRANTE IN FUGA - IN FRANCIA CI SONO 300 MILA PERSONE SENZA UNA CASA, IL DOPPIO RISPETTO AL 2012. E LA CIFRA COMPRENDE SOLO COLORO CHE SI TROVANO IN CENTRI DI ACCOGLIENZA O IN BARACCOPOLI - A QUESTI SI AGGIUNGONO I CLOCHARD…

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

PARIGI - SGOMBERO VIOLENTO DI SENZATETTO A PLACE DE LA REPUBLIQUE

Doveva essere un simbolo: alcune centinaia di migranti senzatetto hanno piantato lunedì sera delle tende nella piazza della République, nel cuore di Parigi, sorta di ombelico di un Paese intero. Volevano passare la notte lì, ma l' intervento delle forze dell' ordine ha trasformato la piazza in uno scenario da violenza urbana. I poliziotti se la sono presa anche con i giornalisti.

Il risveglio ieri è stato durissimo per il governo francese e in particolare per il suo «falco», il ministro degli Interni Gérald Darmanin, già al centro di polemiche per una legge ora all' esame del Parlamento, che limita fortemente i margini d' azione dei rappresentanti dei media in contesti del genere.

Quei migranti vivevano in una baraccopoli a Saint-Denis, nella periferia nord della città, fino al 17 novembre, quando il campo profughi era stato smantellato, promettendo un alloggio a tutti. Così non è stato, anche perché la necessità di posti letto cresce sempre più. Secondo gli ultimi dati della Fondazione Abbé Pierre ci sono in tutta la Francia 300mila senzatetto, il doppio rispetto al 2012. E in realtà la cifra comprende solo coloro che si trovano in centri di accoglienza o in baraccopoli (questi sono 16mila).

Si aggiungono le persone che vivono per strada: soltanto a Parigi sono stimate a 3.600.

Lunedì i migranti protestavano per un tetto. Ma i poliziotti li hanno tirati fuori con violenza dalle tende. Più tardi hanno lanciato gas lacrimogeni e granate assordanti. Come mostrano diversi video, hanno adottato le maniere forti pure contro i giornalisti, come Rémy Buisine, del canale Brut (produce video informativi molto seguiti dai giovani), scaraventato per terra e preso a pedate. La Procura di Parigi ha aperto un' inchiesta sul suo caso e anche su quello di un migrante, al quale un poliziotto ha fatto uno sgambetto per farlo cadere, come testimoniato da un video.

Il ministro Darmanin (personalmente molto vicino a Nicolas Sarkozy) ha definito «scioccanti» tutte quelle immagini e ha chiesto all' Ispettorato generale della polizia nazionale di redigere un rapporto sui fatti, da rendere pubblico entro 48 ore. Ma Darmanin è lo stesso che ha voluto un progetto di legge generale sulla sicurezza, al centro di vivaci polemiche.

All' articolo 24 prevede un anno di carcere e una multa di 45mila euro per chi renderà pubblica «l' immagine del volto o altri elementi identificativi» dei membri delle forze dell' ordine, quando questo può «pregiudicare la loro integrità fisica e psichica». Si vuole evitare la diffusione sui social di video e foto dai quali si riconoscano dei poliziotti all' azione e che in seguito possano essere rintracciati, minacciati e aggrediti.

Alla misura si oppongono gran parte dei media, perché impedirà di documentare atti di violenza proprio come quelli di lunedì. Ieri sera l' Assemblea nazionale ha dato un primo via libera alla legge, che passerà in gennaio al Senato, prima di ritornare all' esame dei deputati, per l' approvazione definitiva.

