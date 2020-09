SE A GIORGIA GIRANO I MELONI, I FERRAGNEZ SI ROMPONO I MARONI - SCONTRO APERTO TRA LA PRESIDENTE DI FRATELLI D’ITALIA E LA COPPIA - DOPO IL POST CONDIVISO DALL’INFLUENCER SULLA MORTE DI WILLY E LA CULTURA FASCISTA, LA MELONI TUONA: “SONO FIGLI DI CHI HA PROPAGANDATO IL MODELLO GOMORRA PER FARCI MILIONI. MI CHIEDO COME MAI NON FACCIANO UNA BELLA CAMPAGNA CONTRO LA COCAINA” – E FEDEZ SI INCAZZA E RICORDA IL CONSIGLIERE DI FDI CON PROBLEMI DI SPACCIO… - VIDEO

È scontro aperto tra Giorgia Meloni e la coppia Fedez-Ferragni. Una polemica feroce sulla droga che nel giro di un paio di giorni ha infiammato i social. Tutto era partito da un post di Chiara Ferragni, a proposito dell’omicidio di Willy, che accusava che «dietro fatti del genere ci sta una cultura fascista».

La presidente di Fratelli d’Italia aveva reagito duramente: «Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste.

Di chi come valore massimo propone l’obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro». Per poi lanciare un affondo: «Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani». La polemica è andata montando, con toni sempre più caldi.

Fedez: «In passato ho fatto uso di droghe»

Fedez non si è tirato indietro nel rievocare alcuni aspetti del suo passato. «In interviste passate ho detto di aver fatto utilizzo di droghe in un discorso molto più ampio che verteva proprio alla condanna dell’utilizzo delle droghe stesse… Non mi fumo neanche le canne, reggo molto male l’acool. Faccio una vita terribile da pensionato».

Per poi far partire la stoccata: «Mi metto a disposizione di tutte le procure possibili e immaginabili per fare tutti i test anti-droga se anche i senatori e i parlamentari della Repubblica fanno lo stesso». L’ultimo attacco di Fedez è delle scorse ore con il ricordo un fatto di un anno fa, quando un assessore comunale di Fratelli d’Italia finì coinvolto in un caso legato alla cocaina. Il cantante commenta sarcastico: “È tutto bellissimo”.

«Se non esistessero Ferragni e Fedez ci sarebbero meno crimini?»

Ma in precedenza, sui seguitissimi social, Fedez aveva scritto: Il problema di questa società saremmo noi?

Dicono che i criminali si ispirerebbero a noi perché porteremmo avanti un modello vuoto e narcisista” e spiegando perché la teoria è assurda, anzi che al massimo il modello di oggi è figlio di modelli sbagliati degli anni 80 e 90: «Diamo per assodato che Chiara Ferragni e Fedez siano il problema di questa società.

Se non esistessero Chiara Ferragni e Fedez non ci sarebbero più crimini, persone violente e il mondo sarebbe un posto fantastico. Allora domandiamoci che cosa, chi ha creato Chiara Ferragni e Fedez? Di cosa sono figli? Siamo figli vostri».

