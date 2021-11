17 nov 2021 10:10

SE LI FACESSE FUORI TUTTI, CHI POTREBBE DARLE TORTO? A MUMBAI, IN INDIA, UNA 13ENNE VIENE PRIMA MOLESTATA DAL PADRE, POI DATA IN SPOSA A UN 40ENNE E PER DUE ANNI VIOLENTATA DA CENTINAIA DI UOMINI - I POLIZIOTTI CUI AVEVO CHIESTO AIUTO NON HANNO NEANCHE REGISTRATO LA SUA DENUNCIA - LA RAGAZZINA E' STATA SALVATA DA UN ASSISTENTE SOCIALE - FINORA OTTO PERSONE SONO FINITE IN MANETTE…