AGLI INGLESI NON JE PASSA PIU’ – I TIFOSI BRITANNICI CONTINUANO A ROSICARE PER LA SCONFITTA CONTRO L’ITALIA A WEMBLEY: BOICOTTANO I RISTORANTI ITALIANI, LANCIANO UNA RISIBILE PETIZIONE PER RIGIOCARE LA PARTITA MA SOPRATTUTTO ORA ORGANIZZANO UNA RACCOLTA FONDI PER UNA COPPA PERSONALIZZATA DA INVIARE ALLA SQUADRA. MA SI PRENDONO PER I FONDELLI DA SOLI? C’E’ DA COMPRENDERE IL SENSO DI FRUSTRAZIONE SPORTIVA DI CHI NON VINCE UN TROFEO DAL 1966…