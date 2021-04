SE MI LASCI NON VALE - IN USCITA IL LIBRO "ALLA FIERA DELL’EX’’ DI JESSICA CALI’, UNA RACCOLTA DI TENTATIVI DISPERATI PER CERCARE DI FAR PACE CON L'EX E ANCHE QUALCHE VENDETTA - DAGLI STRISCIONI SOTTO CASA PER FARSI PERDONARE AL RAGAZZO DISPOSTO A SPACCIARE PER RIMETTERSI CON L’EX – ECCO ALCUNI DEI RACCONTI PIU’ ESILARANTI…

Alberto Fraja per "Libero quotidiano"

Se mi lasci non vale, cantava Julio Iglesias. Il più diabetogeno dei crooner per donne in età sinodale aveva ragioni da vendere. Essere mollati brucia e quando ciò accade, i penduli bargigli cominciano a vorticare come un ventilatore impazzito.

Nella vita tutti (o quasi) siamo stati ex di qualcun altro. Ma c' è modo e modo per diventarlo.

Alcuni sono ordinari, altri decisamente originali. E in materia di tentativi di recuperare l'irrecuperabile, noi italica schiatta si è probabilmente i numero uno. Di questi tentativi, Jessica Calì ne ha raccolti una messe straordinaria censendoli dalla pagina Messenger "Ed è subito ex" fondata da Enrico Mauro e riversandoli in un godibilissimo libello dal titolo branduardiano Alla fiera dell'ex (Mondadori, 176 pagine, 18 euro).

Lo scopo dell'opera è duplice: da un lato divertire il lettore auspicabilmente fino a che i crampi non gli azzannino gli addominali. Dall' altro far riflettere su quanto la mente umana possa spingersi in là con la fantasia, la creatività, l'inventiva e, soprattutto, la più becera sfrontatezza. I protagonisti di queste acrobatiche iniziative di reconquista (che hanno autorizzato gli amministratori della pagina a pubblicarle in forma anonima) ne hanno pensate di ogni pur di recuperare alla propria esistenza l' amato/a perduti. Peschiamone la fine fleurs.

Cominciando da questa. «Il mio ex, dopo avermi cornificata con una delle mie migliori amiche, è venuto sotto casa mia ad appendere uno striscione con su scritto "Perdonami amore mio". E niente, è caduto dall' albero, lui con tutto lo striscione e io ho visto tutta la scena. Bellissimo». Un Tarzan sedotto, abbandonato e anche molto imbranato.

Sentite quest' altra: «Il mio ex ragazzo fa il controllore sui mezzi pubblici. Un giorno lo incontro al lavoro su un bus e mi dà la multa perché avevo lasciato l'abbonamento a casa sua».

Ora questa: «Stavo guardando il telegiornale quando all' improvviso dietro la giornalista che parlava è apparso il mio ex che a gran voce mi ha chiesto di perdonarlo».

Quest'altra è carina assai: «Il mio ex faceva il figo con gli amici perché si sentiva con una strafiga su Instagram pur essendo fidanzato con me. Peccato che dietro il profilo fake di questa strafiga ci fossi io. Quando l'ho scoperto l'ho lasciato. Lui ha cercato di riconquistarmi dicendo: "Amore, ma non capisci?

Ti amo talmente tanto che ti amo anche quando fingi di essere un'altra persona, è la prova insomma che ti amo davvero"».

Procediamo con lo smemorato di Collegno: «Quando ho scoperto che lui mi tradiva, l'ho lasciato e lui ha cercato di riconquistarmi affermando di non avermi tradita ma di aver solo dimenticato che stavamo insieme».

C' è poi il tizio che per rimettersi con l'ex è pronto a tutto, finanche a violare il codice penale: «Per dimostrarmi il suo amore, il mio ex un giorno mi disse che pur di tornare insieme a me avrebbe iniziato a spacciare per comprarmi le scarpe che volevo».

Questa poi «Per riavermi lui mi dice: "Amo il colore dei tuoi occhi". Peccato che lui sia daltonico».

Capitolo: frasi e gesti imbarazzanti con cui l'ex ci ha (ri)provato. Segue estratto: «E' arrivato sotto casa mia con Gianni Celeste a palla»; «Ma se te la chiedo gentilmente me la ridai?»; «Se torniamo insieme ti porto nei campi con il nuovo trattore»; «Ti faccio riusare il mio strumentopolo»; «Ce l'ho piccolo ma nessuna mai mi porterà via da te».

Questo sembra Conte, l'allenatore dell'Inter: «Lascio il mio compagno quando scopro che si sente con altre cinque ragazze. Lui cerca di riconquistarmi giustificandosi così: "Amore, tu sei il piano A. Se le cose tra di noi fossero andate male dovevo per forza avere anche un piano B"».

Procediamo. «Mentre sono in giro con le mie amiche lo becco in un parco a baciarsi con un'altra. Gli chiedo spiegazioni e lo mollo seduta stante. Lui visibilmente in preda al panico mi dice: "C' è un equivoco, io mi esercito con lei perché così a te darò i baci più belli"».

Il fedifrago esperto di pandette. «Lui mi cornifica con una ragazza austriaca durate l'Erasmus. Io lo lascio. Lui cerca di tornare con me con questa giustificazione: "Non è tradimento perché quando ti ho tradito ci trovavamo in Stati differenti! L' ho letto sul libro di diritto"».

Sofismi: «Scopro che lui mi ha tradito con un'altra. Lo mollo. Lui cerca di riconquistarmi giustificandosi così: "Dato che per te il bacio non è sinonimo di tradimento abbiamo fatto solo sesso senza baciarci"».

Galeotta fu l'omonimia: «Il mio ragazzo mi ha lasciata perché ho pronunciato il nome del mio ex durante un rapporto sessuale. Ho cercato di fargli cambiare idea dicendo che lui e il mio ex si chiamano allo stesso modo».

Cari ex, a questo punto il sospetto diventa certezza: se siete stati sfanculati ci sarà un perché.