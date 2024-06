SE LA MOGLIE NON TE LA VUOLE DARE, FAI BENE A DUBITARE – IN INDONESIA UN RAGAZZO SCOPRE DODICI GIORNI DOPO IL MATRIMONIO CHE SUA MOGLIE, IN REALTÀ, È UN…UOMO – I DUE ERANO ARRIVATI “VERGINI” ALLE NOZZE PER RISPETTARE LE PROPRIE CONVINZIONI RELIGIOSE, POI LO SPOSINO VOLEVA CONSUMARE, MA LA “CONIUGE” CONTINUAVA AD ACCAMPARE SCUSE COME MESTRUAZIONI O MAL DI TESTA. IL POVERO MARITO ALLORA È ANDATO A CASA SUA E HA SCOPERTO CHE…

Si erano conosciuti su Instagram e si erano piaciuti da subito. Dopo un po' la relazione virtuale si è spostata nella realtà, i due si sono incontrati e hanno iniziato a frequentarsi. Le cose andavano così bene che hanno deciso subito di sposarsi. I due però, per rispettare le convinzioni religiose di entrambi, non erano mai andati a letto insieme. Lo sposo si è però stupito quando anche dopo il fatidico sì la sua compagna non sembrava volere condividere con lui l'intimità, non solo il primo giorno di nozze, ma anche in quelli successivi. Alla fine insospettito ha cercato di capire cosa fosse accaduto e ha fatto l'incredibile scoperta: sua moglie in realtà era un uomo, un cross dresser. È la storia che sta sconvolgendo l'Indonesia.

Un giovane di 26 anni, noto solo come Ak, ha scoperto solo dodici giorni dopo il matrimonio che la sua nuova sposa, Adinda Kanza, era in realtà un uomo. La scoperta ha dato vita a una storia di inganni e frodi che ha portato all'arresto dell'impostore, identificato come Esh.

[…] i due si erano uniti in matrimonio durante una cerimonia intima a casa di AK, senza la presenza della famiglia della sposa, il 12 aprile. All'epoca, la sposa disse allo sposo che non aveva più […] parenti. Ma subito dopo il matrimonio, AK ha iniziato a pensare che qualcosa non andasse […], perché lei continuava a dirgli che aveva le mestruazioni o che si sentiva male. La situazione è diventata ancora più sospetta quando Adina si è rifiutata di parlare con la famiglia dello sposo e ha continuato a indossare il niqab per tutto il tempo […]. 12 giorni dopo, AK è riuscito a trovare l'indirizzo della sposa ed è rimasto scioccato nello scoprire che i suoi genitori erano ancora vivi.

A quel punto sono stati loro a dirgli che in realtà lui aveva sposato un uomo, che aveva iniziato a vestirsi da donna nel 2020. I due hanno sostenuto di non avere idea che il figlio avesse una relazione. A seguito di un'indagine, la polizia ha arrestato Esh che ha confessato di aver sposato Ak per cercare di rubare i beni della sua famiglia. Ora è accusato di frode e potrebbe essere incarcerato fino a quattro anni.