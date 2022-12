20 dic 2022 19:29

SE NE VA A 63 ANNI TERRY HALL, CANTANTE DEI BRITANNICI “THE SPECIALS”, LA BAND SKA FONDATA ALLA FINE DEGLI ANNI ’70 – AD ANNUNCIARLO SONO STATI GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO CHE HANNO PARLATO DI “UNA BREVE MALATTIA” CHE SI È PORTATO VIA “UNO DEI MIGLIORI CANTANTI, CANTAUTORI E PAROLIERI CHE QUESTO PAESE ABBIA MAI PRODOTTO” – DOPO AVER COMBATTUTO PER ANNI CON LA DEPRESSIONE, IN UNA CANZONE HALL RIVELÒ DI ESSERE STATO ABUSATO… - VIDEO