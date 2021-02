SE NE VA A OTTO ANNI E MEZZO FREDDY, IL CANE PIÙ ALTO DEL MONDO CERTIFICATO DAL GUINNESS WORLD RECORD: L’ALANO MISURAVA 103,5 CENTIMETRI DALLA ZAMPA AL GARRESE, IN PIEDI SULLE ZAMPE POSTERIORI ARRIVAVA A 226 CENTIMETRI – LA PADRONA IN LACRIME RICORDA: “ERA IL PIÙ PICCOLO DELLA CUCCIOLATA, MA…” - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

Era il cane vivente più alto del mondo. Freddy, un esemplare di alano maschio, è purtroppo morto all’età di otto anni e mezzo. .

Il gigante gentile era un animale domestico molto adorato e coccolato che aveva conquistato questo primato nel 2016, con tanto di certificazione del Guinness World Record: secondo la misurazione fatta dal veterinario Craig Glenday, redattore capo del Guinness World Records, Freddy misurava 103,5 cm dalla zampa al garrese. In piedi sulle zampe posteriori - una misura che il GWR non considera ufficialmente - la sua altezza era di 226 cm.

«Non era solo il cane più alto, ma il cane con più amore e il cuore più grande – racconta la proprietaria Claire Stoneman distrutta dal dolore -. Era la mia vita. La mia ragione. La mia gioia. La mia irritazione. La mia felicità e la mia ultima tristezza. Era il mio cuore Alano. Il mio unico su un milione e amato dal mondo intero».

La signora Stoneman ricorda anche come è entrato nella sua vita: «Da cucciolo, era il più piccolo della cucciolata. In realtà l'ho preso un paio di settimane prima di quanto avrei dovuto visto che non veniva nutrito da sua mamma. Non avevo idea che sarebbe diventato così grande».

