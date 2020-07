SE NE VA LA PIU' FAMOSA PORNO PROF D’AMERICA – È MORTA A 58 ANNI MARY KAY LETOURNEAU, L’EX INSEGNANTE AL CENTRO DI UNO SCANDALO PER LA RELAZIONE PROIBITA CON UN SUO ALLIEVO 13ENNE: ALL’EPOCA AVEVA 34 ANNI E, DOPO ESSERE RIMASTA INCINTA, ERA FINITA IN CARCERE PER 7 ANNI PER QUELLA CHE AVEVA DEFINITO UNA “PASSIONE INCONTROLLABILE” – SCONTATA LA PENA I DUE SI SONO SPOSATI, MA DOPO IL DIVORZIO LUI… - VIDEO

Elisa Messina per "www.corriere.it"

mary kay letourneau e vili fualaau 4

Mary Kay Letourneau, l’ex insegnante americana al centro di scandalo per la relazione proibita con un suo allievo 13enne, è morta di cancro a 58 anni. Al suo fianco c’erano i figli avuti tra il 1997 e il 1998 con Vili Fualaau, l’ex studente ”vittima” di violenza, diventato poi suo marito nel 2005, dopo che lei era uscita di prigione. Della loro vicenda parlarono per anni i media di tutto il mondo.

mary kay letourneau e vili fualaau 2

La prima condanna

Maria Kay Leterneau aveva 34 anni, è sposata con quattro figli e insegnava in una scuola media in un sobborgo di Seattle quando inizia la relazione con il 13enne di origine polinesiana Vili Fualaau. Rimane incinta, scoppia lo scandalo e lei viene incriminata per violenza sessuale a un minore. La prof si dichiara colpevole ma afferma che il loro è un rapporto consensuale, “un amore incontrollabile”.

Una famiglia di ultra-conservatori

Lo scandalo è amplificato dal fatto che lei viene da una famiglia di ultra conservatori cattolici e con posizioni di rilievo dentro il partito repubblicano: il padre, John G. Schmitz, è stato senatore e, nel 1972, era addirittura in corsa per la candidatura alla Casa Bianca alle primarie del partito. il fratello, Joseph E. Schmitz, è stato un alto funzionario del dipartimento della Difesa e uno dei consiglieri di politica estera del presidente Trump.

mary kay letourneau e vili fualaau 3

Il figlio di Mary Kay e Vili nasce nel 1997 mentre lei sta aspettando la sentenza di condannata per violenza sessuale che puntualmente arriva, ma se la cava con tre mesi di carcere perché la pena le viene ridotta. Una volta uscita, però, non rispetta l’ordinanza del tribunale che le vieta di avvicinarsi al ragazzo e viene sorpresa dalla polizia in automobile con Vili. Torna in carcere e stavolta ci resta per sette anni. A pochi mesi dal suo arrivo in prigione dà alla luce una bambina.

mary kay letourneau, vili fualaau e le figlie 1

Un libro e poi le nozze

Nel frattempo la loro vicenda passa dalle pagine di cronaca nera a quelle di rosa e fa il giro del mondo anche perché Mary Kay e Vili scrivono un libro: Un solo crimine, l’amore, pubblicato prima in Francia, poi, l’anno dopo negli Stati Uniti. L’opinione pubblica si divide tra chi li difende e chi non fa sconti all’ex insegnante.

mary kay letourneau, vili fualaau e le figlie 2

Latorneau esce di prigione nel 2004, intanto Fualaau è diventato maggiorenne ed entrambi chiedono che venga eliminato l’ordine di distanziamento tra loro. Ci vorrà qualche mese, lei viene iscritta in un “programma per il reinserimento sociale”, ma alla fine ci riescono e si sposanoil 20 maggio del 2005. E a lei fu anche permesso di tornare all’insegnamento nelle scuole private.

vili fualaau 1

All’epoca del loro matrimonio i due concessero interviste a i media di tutto il mondo, difendendo l’autenticità della loro storia. I dettagli di quella “passione incontrollabile”, degli incontri in palestra della scuola o sul sedile dell’auto di lei, vengono raccontati in tv e sui magazine. “Devo scusarmi perché lui è il padre dei miei figli e l’uomo della mia vita? No, non lo faccio” dirà lei in un documentario del 2018.

vili fualaau 2

Divorzio e pentimento

Latorneau e Fualaau divorziano nell’agosto 2019. Dopo la rottura lui continuò a difendere l’autenticità della loro storia d’amore ma dichiarò che la loro relazione all’inizio era stata “insana”.

Il caso Leterneau fu il primo a ottenere un certo clamore internazionale anche per via della durata della relazione, ma nel giro di pochi anni molte vicende analoghe finirono in cronaca. Sandra Geisel fu condannata per aver avuto rapporti con un 16enne nel 2002. Tra il 2003 e il 2004 Hannah Grice, in Gran Bretagna, sposata e madre di due figli, fece sesso per due anni con un suo studente 15 enne che poi la denunciò.

vili fualaau 3

Nel 2005 la 24enne Debra Lafavre, in Florida, viene condannata per aver attirato due ragazzini 15enni: aveva fatto sesso con uno dei due in auto mentre l’altro era al volante. Nello stesso anno ci fu il caso di Pamela Turner, l’insegnante di ginnastica che aveva intrapreso una relazione con un 13enne finché i due non furono sorpresi a scuola.

mary kay letourneau 2 mary kay letourneau 3 mary kay letourneau 1 mary kay letourneau 4 mary kay letourneau 5 mary kay letourneau e l'ex marito