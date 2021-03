SE NON ASSAGGI, LEI SI AVVELENA! – ANCHE LADY GAGA NON È IMMUNE DAI CAPRICCETTI DA RICCA STAR HOLLYWOODIANA: OSPITE DI UN HOTEL DI MILANO PER LE RIPRESE DI “HOUSE OF GUCCI”, LA CANTANTE HA VOLUTO NON SOLO CHE IL SUO CUOCO PERSONALE FOSSE IN CUCINA MA, COME NEL MEDIOEVO, HA PRETESO CHE ASSAGGIASSE TUTTI I PIATTI CHE LE VENIVANO SERVITI PERCHÉ È TERRORIZZATA DI ESSERE AVVELENATA – NELLA SUA STANZA NON DOVEVA FILTRARE UN FILO DI LUCE E DOVEVA… - VIDEO

Roberta Cecchi per "www.cosmopolitan.com"

adam driver e lady gaga 12

Lady GaGa è una vera diva e come tale vuole (più o meno giustamente) essere trattata. Del resto quante altre 34enni possono vantarsi di aver già vinto un Oscar (nel suo caso con il brano Shallow, contenuto nella colonna sonora del film A Star Is Born), venduto 28 milioni di album ed essersi guadagnata un posto di primo piano non solo nel mondo della musica e del cinema (il che è già qualcosa di pazzesco), ma anche in quello della moda e della lotta alla parità di genere.

Insomma un vero mito la nostra Germanotta la quale, in queste settimane, si trova in Italia dove sta girando House Of Gucci, film del regista Ridley Scott ispirato all’omicidio di Maurizio Gucci (fondatore della maison di moda) organizzato dalla ex moglie Patrizia Reggiani e dove, tra gli altri, Lady Gaga condivide il set con star del calibro di Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto, il cui aspetto “super ugly” ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi.

lady gaga 2

Le riprese della pellicola si stanno dividendo tra Roma, Milano e Como, dove si trova attualmente il cast del film che sta mandando in fibrillazione tutti gli abitanti della zona di Cernobbio che, dopo essersi abituati per la presenza di un vicino di casa come George Clooney, oggi sognano di andare a comprare il pane (o a bere un caffè al bar) ed imbattersi in Leto o Driver, alle prese con una bella passeggiatina distensiva per il lungolago. Sì, in effetti come "aneddoto da raccontare alle amiche" non sarebbe niente male.

Nonostante la cantante di Rain On Me non si trovi più nel capoluogo lombardo, a riecheggiare nell’hotel che l’ha ospitata (situato in zona Brera) sono ancora i suoi capricci da star che, per giorni, avrebbero impegnato (e non poco) il personale dell’albergo, intento a soddisfare ogni suo desiderio. E’ così quindi che tra le svariate richieste di Lady GaGa ci sarebbe stata anche la presenza nelle cucine del suo chef personale (arrivato apposta dall’America) che l’avrebbe aiutata a mantenere invariata la sua routine alimentare. Che Stefani avesse paura di farsi prendere la mano con abbondanti piatti di pasta, pizza e risotto? Chissà.

lady gaga 7

Sembra che tra i vari compiti del cuoco tra l’altro ci sia anche quello di assaggiare tutti i piatti a lei destinati, poiché terrorizzata che qualcuno possa avvelenarla; un’imposizione questa che riguarderebbe soprattutto i frutti rossi, ovvero i più amati dalla popstar. Questo è il capriccio da Medioevo, per la serie: se a qualcuno dovesse venire in mente di darmi la cicuta...

lady gaga 3

Ma non è finita qui, la cantante di Stupid Love avrebbe anche preteso che la sua camera d'hotel fosse perennemente al buio e senza alcuno spiraglio di luce che entrasse da finestre, tende o tendine. Un diktat decisamente bizzarro questo che ha riguardato tra l’altro anche la classica lucettina rossa a led delle televisioni, praticamente quella che si accende quando l’apparecchio è spento. Ma fastidio poteva darle un piccolo puntino rosso? Che sia questo il trucco di bellezza di Lady GaGa per avere una pelle luminosa e levigata come la sua?

lady gaga 6 lady gaga 4 lady gaga 9 lady gaga patrizia reggiani lady gaga 6 lady gaga 8 lady gaga 1 adam driver lady gaga nei panni di maurizio gucci e patrizia reggiani lady gaga 5 lady gaga 10 lady gaga 5 lady gaga 4 lady gaga 3 lady gaga a roma 1 lady gaga con il suo cane lady gaga 1 lady gaga 2 lady gaga 11