15 lug 2020 10:50

SE NON CI FOSSE MALGIOGLIO BISOGNEREBBE INVENTARLO – QUELLA REGINA PAZZA DELLA MALGI È STATA AGGREDITA DA ALCUNE OCHE SELVATICHE: UNA SCENA SURREALE RIPRESA IN UN LAGHETTO IN PUGLIA DOVE GLI ANIMALI HANNO ATTACCATO IL CANTANTE CHE VOLEVA PORTARE LORO DEL CIBO – “SONO STATO AGGREDITO E BECCATO. SONO SCIVOLATO NEL LORO LAGHETTO FACENDOMI MALE A UN BRACCIO E ALLA MIA POVERA GAMBA, BECCATA IN PIÙ PUNTI…” - VIDEO