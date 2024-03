SE NON MI SCOPI… TI SEQUESTRO! – A PARMA UNA 31ENNE MOLDAVA HA MINACCIATO DI MORTE E SEQUESTRATO UN 29ENNE ITALIANO CHE SI È RIFIUTATO DI FARE SESSO CON LEI: I DUE SI SONO CONOSCIUTI SU UNA APP DI DATING, HANNO TRASCORSO LA SERATA INSIEME MA, UNA VOLTA A CASA DI LEI, LUI SI È RIFIUTATO DI TROMBARE – LA DONNA È IMPAZZITA E HA CHIUSO A CHIAVE IL RAGAZZO CHE È STATO COSTRETTO A…

Si sono incontrati su un’app di dating e hanno trascorso una serata insieme a cena in un ristorante.

Una volta a casa della donna, uscita dal locale in stato in ebbrezza, l’uomo si è rifiutato di avere un rapporto sessuale e lei, per tutta risposta, lo ha minacciato con una bottiglia e chiuso a chiave in casa.

È quanto accaduto domenica sera in un palazzo a Corcagnano, frazione alle porte di Parma. Al 29enne italiano non è rimasto che chiamare la polizia, che una volta raggiunta l’abitazione ha arrestato la donna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Oltre alla polizia di Stato, nell’abitazione è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco che, utilizzando una scala, è entrata nell’appartamento attraverso il balcone della cucina.

[…] la donna, la quale, alla vista degli agenti, ha dato in escandescenza sferrando calci e pugni all’indirizzo degli operatori, minacciandoli di morte.

La 31enne di origine moldava ha colpito un poliziotto all’addome causandogli lesioni e cinque giorni di prognosi […]

è stata arrestata per il reato di resistenza e lesione a pubblico ufficiale e denunciata in stato di libertà per violenza privata , minacce aggravate e rifiuto di fornire le indicazione sulla propria identità personale.