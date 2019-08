SE NON NUORA QUANDO? – UN UOMO FA SESSO CON LA MOGLIE DEL FIGLIO E LEI RIMANE INCINTA: LUI SI È CONVINTO CHE IL BAMBINO E' IL SUO E HA LASCIATO LA MOGLIE – IL SUO RACCONTO: “SONO PROFONDAMENTE INNAMORATO DI LEI. LA PRIMA VOLTA CHE MIO FIGLIO L’HA PORTATA A CASA SONO RIMASTO COLPITO. AL MATRIMONIO DI MIO NIPOTE SIAMO RIMASTI A BERE AL BAR, SIAMO ANDATI A FUMARE E POI CI SIAMO SEDUTI IN MACCHINA E ABBIAMO FATTO SESSO. LEI MI HA…”

Giovanni Macchi per www.tpi.it

Sesso con la nuora. Un uomo ha raccontato la sua incredibile storia sulle pagine del quotidiano britannico The Sun. Il 46enne ha avuto un’avventura sessuale con la nuora che ha devastato l’armonia familiare.

L’uomo potrebbe essere il padre del bambino che la giovane porta in grembo e ha deciso di lasciare la moglie, convinto di essersi innamorato della moglie di suo figlio.

Questo il suo racconto:

“Ho avuto una notte di sesso con la mia nuora e sono così profondamente innamorato di lei che ho lasciato mia moglie. Ho 46 anni e mia moglie 45.

La prima volta che mio figlio 26enne ha portato questa ragazza a casa, sono rimasto subito colpito. Ha 23 anni ed è straordinariamente bella. L’abbiamo accolta nella nostra famiglia. Si sono sposati l’anno scorso ed è stata una bellissima giornata.

Lei e mio figlio vivono con noi e mia moglie le ha procurato un lavoro al supermercato dove lavora. Poi qualche mese fa siamo andati tutti al matrimonio di mio nipote, alloggiando nello stesso albergo.

Mia nuora e io siamo rimasti a bere al bar la prima sera, dopo che mia moglie e mio figlio sono andati a letto. Siamo andati fuori a fumare ma ci siamo seduti in macchina perché faceva freddo.

Non so perché, ma mi sono chinato per darle un bacio sulla guancia e lei mi ha baciato sulle labbra. Abbiamo finito per fare sesso sul sedile posteriore. Abbiamo concordato che non sarebbe successo di nuovo e che sarebbe rimasto il nostro segreto.

Lei ama mio figlio e non volevamo fare del male a nessuno. Un paio di mesi dopo, abbiamo avuto un pranzo di domenica in famiglia e mio figlio ha detto che aveva qualcosa da dirci.

Con un gran sorriso sul viso, ha detto che sua moglie era incinta e che erano al settimo cielo. Mi sono congratulato con loro ma mi sono sentito male dentro. Il giorno dopo ho parlato con la mia nuora, e lei ha ammesso che c’è una possibilità che il bambino potesse essere mio.

Ho detto che volevo stare con lei e che avrei lasciato mia moglie. Lei non sa cosa vuole. Il giorno dopo ho detto a mia moglie che tra noi era finita, ho fatto le valigie e sono andato via di casa. Tutta questa faccenda è un tale casino che non ho idea di cosa fare e di come uscirne”.

