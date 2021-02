1 feb 2021 20:14

SE NON ORGIA, QUANDO? – OLTRE 100 PERSONE SONO STATE MULTATE PER ESSERSI SOLLAZZATE A UNA MEGA ORGIA IN UN MAGAZZINO DI COLLEGIEN, UN SOBBORGO DI PARIGI: I TRE ORGANIZZATORI SONO STATI ARRESTATI, GLI ALTRI SI SONO BECCATI UNA MULTA PER AVER VIOLATO LE NORME ANTI-COVID – A DENUNCIARE GLI STRANI MOVIMENTI SONO STATI ALCUNI RESIDENTI CHE…