SE NON PUOI CONVINCERLI, PAGALI! - IN AMERICA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE VA A GONFIE VELE E IN QUALCHE STATO SI PENSA A INCENTIVARE CHI NON VUOLE FARSI INOCULARE CON UN BUONO DA 100 DOLLARI, COME IN WEST VIRGINIA, GOVERNATA DA UN REPUBBLICANO - CHI È GIÀ IMMUNE NEL FRATTEMPO PUÒ TORNARE A FARE PRATICAMENTE LA VITA DI PRIMA: STOP MASCHERINE ALL’APERTO E NIENTE DISTANZIAMENTO

Anna Guaita per “Il Messaggero”

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA 1

Chi abbia completato il ciclo delle vaccinazioni contro il covid può tornare a vivere quasi normalmente. I Centers for Disease Control hanno annunciato ieri ad Atlanta le nuove linee direttive nella battaglia contro la pandemia, e il presidente Joe Biden li ha commentati con soddisfazione in un discorso alla Nazione nel primo pomeriggio. I vaccini inoculati fino a tutto ieri negli Usa erano 231 milioni, ma solo 96 milioni di persone avevano ricevuto il ciclo completo, cioé il 30% della popolazione.

CORONAVIRUS - VACCINO USA

Sebbene anche chi abbia ricevuto una sola iniezione delle due che formano il ciclo dei vaccini Pfizer e Moderna sia da considerarsi già protetto all' 80%, le nuove direttive riguardano esclusivamente chi sia pienamente vaccinato.

Dopo le due inoculazioni la protezione sale infatti al 95%. E quindi i CDC spiegano che in quel caso si può stare senza mascherina all' aperto o in piccoli gruppi all' interno con con altre persone vaccinate.

joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1

Ne confermano l' uso invece in situazioni non certe, ad esempio dai parrucchieri, nei centri commerciali, nei cinema, nelle chiese e anche negli eventi affollati all' aperto, come quelli sportivi o i cortei. I nuovi dati farebbero sperare che gli Usa tornino presto a una vita quasi normale, se non fosse che milioni di persone rifiutano di farsi vaccinare.

SELFIE DURANTE IL VACCINO

I meno vaccinati sono gli Stati rossi, i più conservatori, dove i repubblicani e gli evangelici si dicono nettamente contrari alle inoculazioni.

Clamoroso il caso del Kansas, che ha rimandato indietro i vaccini, ma anche Iowa, Louisiana e Mississippi non ne chiedono più. Gli «scettici del vaccino» arrivano a circa il 37% della popolazione over-16.

Ma se fra questi c' è uno zoccolo intransigente del 13% che non sente ragioni, il rimanente è più morbido, ed è rappresentato da giovani che si sentono invincibili, conservatori che non si fidano del governo, afro-americani che non dimenticano che furono oggetto di esperimenti farmacologici. Per convincere questa fetta degli «scettici» si stanno tentando varie strade.

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA

Lo Stato della Virginia dell' Ovest ad esempio, guidata da un repubblicano, adotterà la strada del dollaro: un buono da 100 dollari a chi si faccia vaccinare. Sono anche scattate campagne con testimonial di altissimo livello. Per convincere gli afro-americani, si sono mobilitati Barack Obama, Shaquille O' Neal e Charles Barkley in uno spot che sollecita i giovani di colore ad avere fiducia nella scienza. Altre celebrità hanno partecipato a speciali nei vari canali tv o lanciato spot sulle varie piattaforme per convincere il pubblico.

Si sono mobilitati Matthew McConaughey, Jennifer Lopez, Billy Crystal, Jennifer Hudson, Lin-Manuel Miranda, Michelle Obama. In campo repubblicano, deputati e senatori che hanno formazione scientifica stanno a loro volta organizzando una serie di annunci via YouTube per convincere la propria base elettorale. I politici hanno il difficile compito di scalzare mesi e mesi di disinformazione e complottismo.

michelle obama e il vaccino contro il coronavirus

FATTORE TRUMP

Difatti è opinione diffusa, ed è stata ieri affermata a voce chiara dall' attuale segretario della Salute Pubblica Xavier Becerra, che la persona che potrebbe più di ogni altro sbloccare la resistenza di tanti repubblicani sarebbe Donald Trump: «Se l' ex presidente facesse sentire la sua voce, molti lo ascolterebbero ha detto Becerra -. Lui ha un grande seguito».

Ma Trump e la moglie Melania si sono fatti vaccinare in forma privata, il giorno prima di lasciare la Casa Bianca, e non hanno dato nessuna pubblicità alla cosa. Nonostante Trump abbia spinto molto perché i vaccini venissero accelerati, non badando a spese, non ha poi dato il suo imprimatur all campagna di vaccinazione.

vaccino astrazeneca scatole di vaccino pfizer distribuite negli usa 1

joe biden e il vaccino contro il coronavirus anthony fauci si vaccina

CORONAVIRUS - VACCINO USA