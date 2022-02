SE NON L’HANNO AMMAZZATA I PARENTI, FIGURIAMOCI IL COVID – ORE DI ANSIA PER LA REGINA ELISABETTA DOPO CHE CARLO È RISULTATO POSITIVO: LA SOVRANA HA VISTO IL FIGLIO MARTEDÌ E ORA SI TEME CHE POSSA AVER INFETTATO ANCHE LA MADRE 95ENNE – DA BUCKINGHAM PALACE TUTTO TACE SUL SUO STATO DI SALUTE E I MEDICI SI SONO LIMITATI A DIRE CHE VIENE COSTANTEMENTE MONITORATA. MA TRA I SUDDITI SALE L’ANSIA DEL CONTAGIO…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Paura per la regina Elisabetta: il principe Carlo è risultato ieri positivo al Covid, appena due giorni dopo aver incontrato la madre 95enne. La sovrana è pienamente vaccinata, incluso il booster, e al momento non accusa sintomi: ma da Buckingham Palace si sono rifiutati di confermare o smentire che abbia effettivamente contratto il coronavirus.

La regina, sulla base delle regole attuali in Inghilterra, se negativa non sarà costretta a rimanere in isolamento, ma le è stato consigliato di fare un tampone tutti i giorni per una settimana, mentre le sue condizioni di salute vengono strettamente monitorate. Per Carlo si tratta della seconda volta che contrae il Covid (anche lui è vaccinato con la terza dose): il primo contagio era avvenuto all'inizio della pandemia, nel marzo del 2020, quando il principe aveva accusato solo lievi sintomi.

Il principe Carlo si sottopone regolarmente al tampone prima di impegni ufficiali e martedì, oltre a incontrare la madre, aveva presieduto a una cerimonia di consegna di onorificenze. Elisabetta ha ricevuto la prima dose di vaccino a gennaio dell'anno scorso, la seconda a marzo e il booster a ottobre.

Ma negli ultimi mesi il suo stato di salute ha cominciato a destare preoccupazioni: lo scorso ottobre è stata brevemente ricoverata in ospedale dopo che aveva partecipato a ben 19 impegni ufficiali consecutivi, alcuni dei quali l'avevano costretta a rimanere in piedi per ore. Fonti bene informate riferiscono che la sovrana non ha veri disturbi di salute, a parte qualche dolore alla schiena, «ma il problema è che ha continuato a comportarsi come una settantenne quando ha da un pezzo passato i novanta».

I medici di corte le hanno quindi imposto di «scalare marcia» e ridurre gli impegni: anche perché si vuole che arrivi nella forma migliore a giugno, quando si terranno le celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino, ossia i 70 anni di regno. Già in autunno Elisabetta aveva osservato un periodo di riposo e non aveva neppure partecipato, per la prima volta dal 1999, alla cerimonia di novembre per i caduti in guerra.

Ovviamente lo scoppio della pandemia nel 2020 aveva costretto a stendere un vero cordone sanitario attorno all'anziana regina: un'operazione denominata «Bolla di Sua Maestà». Elisabetta è stata di fatto rinchiusa per mesi nel castello di Windsor assieme al marito Filippo (deceduto lo scorso aprile a quasi 100 anni di età), accudita da uno staff di venti persone che avevano accettato di rimanere lì senza alcun contatto con le loro famiglie. Misure precauzionali che sono state poi attenuate dopo le vaccinazioni, tanto che Elisabetta ha ripreso a incontrare estranei nel corso di svariati impegni ufficiali.

La regina continua a essere animata da uno inscalfibile senso del dovere e non ha nessuna intenzione di «andare in pensione» né tantomeno di abdicare (idea per lei assolutamente tabù): come aveva giurato a 21 anni, andrà avanti fino alla fine dei suoi giorni. Ma sicuramente il perdurare della pandemia inserisce un elemento di rischio e preoccupazione nella sua routine.

