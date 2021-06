7 giu 2021 20:00

SE NON SFONDI COL PALLONE RICICLATI DA NARCOS - MARCO LICCARDI È UN CALCIATORE NAPOLETANO DELLE CATEGORIE MINORI ARRESTATO A ZURIGO CON 20 CHILI DI DROGA NELLA VALIGIA: ERA IN AEROPORTO CON LA FIDANZATA 24ENNE, AVEVA EROINA PER UN VALORE DI DUE MILIONI - LA SOSTANZA STUPEFACENTE, CON MOLTA PROBABILITÀ, ERA DIRETTA IN OLANDA, META FINALE DEL VIAGGIO DELLA COPPIA...