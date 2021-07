13 lug 2021 13:20

SE NON SONO PAZZI NON LI VOGLIAMO - SEAN MCINERNEY, DEL PROGRAMMA TV "JACKASS", CADE IN ACQUE INFESTATE DA SQUALI DURANTE UN'ACROBAZIA PER LA "SHARK WEEK" E VIENE MORSO DA UNO SQUALO - SI E' SALVATO SOLO PERCHE' I COMPAGNI SI SONO BUTTATI IN ACQUA E LO HANNO TIRATO FUORI - SE L'E' CAVATA CON UN INTERVENTO CHIRURGICO PER RIATTACCARE TENDINI E DUE ARTERIE, MA SECONDO STEVE-O, STAR DELLA TRASMISSIONE, E' FORTUNATO AD ESSERE ANCORA VIVO... - VIDEO