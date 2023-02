28 feb 2023 12:44

SE NON VOLETE SMETTERE DI FUMARE PER LA VOSTRA SALUTE, FATELO PER QUELLA DEI VOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO HA RIVELATO CHE IL FUMO PASSIVO COLPISCE ANCHE GLI ANIMALI DOMESTICI - I RICERCATORI HANNO TROVATO TRACCE DI NICOTINA NEL SANGUE E NEL PELO DEI CANI CON POPRIETARI FUMATORI - "SENSIBILIZZARE I PROPRIETARI DI ANIMALI FUMATORI SUI POTENZIALI DANNI DEL FUMO NON È UN FATTORE TRASCURABILE…"