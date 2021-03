SE NON VUOLE VACCINARSI NEANCHE IL PERSONALE SANITARIO, SIAMO MESSI MALISSIMO - L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI RIVELA IL NUMERO IMPRESSIONANTE DI QUELLI CHE LAVORANO NEL SUO OSPEDALE E HANNO RIFIUTATO IL VACCINO: "SONO QUASI 500, IL 20% DEL TOTALE. RISCHIAMO CHE I NOSTRI CARI ENTRINO IN OSPEDALE SANI PER USCIRE MALATI. SERVE UN INTERVENTO LEGISLATIVO: SENZA VACCINAZIONE IL PERSONALE SANITARIO NON DEVE ESSERE IDONEO"

Da www.leggo.it

Matteo Bassetti

«Lavoro in un ospedale in cui ci sono quasi 500 persone, il 20%, che hanno deciso di non vaccinarsi, siamo su numeri impressionanti. Su questo bisognerebbe avere un'azione rapida, una legge per cui se non ti vaccini non sei idoneo al lavoro. Abbiamo il rischio grandissimo che i nostri cari, le persone che portiamo in ospedale, entrino sani per uscire malati per qualcuno che non si è vaccinato».

matteo bassetti in collegamento tv

Lo ha affermato il dottor Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, nel corso del suo intervento alla trasmissione Quarta Repubblica su Rete4.

«Su questo - ha precisato parlando della necessità di interventi legislativi - siamo in ritardo, dovevamo pensarci ad aprile. La politica si deve prendere delle responsabilità. Deve dire "volete lavorare in ospedale? Vi vaccinate"».

LA VACCINAZIONE DI MATTEO BASSETTI MATTEO BASSETTI CON LA MASCHERINA matteo bassetti con il suo libro dietro Matteo Bassetti matteo bassetti a coffee break 2 Matteo Bassetti il professor matteo bassetti Matteo Bassetti 1 MATTEO BASSETTI