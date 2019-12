SE LE NOSTRE BANCHE FANNO CRAC, AFFIDIAMOCI AI NIGERIANI - A FERRARA UN NEGOZIO DI ALIMENTARI ETNICI VENIVA USATO COME BANCA ABUSIVA DA DUE NIGERIANI - RACCOGLIEVANO E GESTIVANO I RISPARMI DEI CONNAZIONALI: LA GUARDIA DI FINANZA HA TROVATO 70 MILA EURO E UNA DETTAGLIATA CONTABILITÀ

Da “Libero quotidiano”

FERRARA - DUE NIGERIANI GESTIVANO UNA BANCA ABUSIVA IN UN NEGOZIO DI ALIMENTARI

Utilizzavano un negozio etnico di generi alimentari di Ferrara come una vera e propria "banca" abusiva per la raccolta dei risparmi dei connazionali presenti sul territorio estense. I gestori, due cittadini di nazionalità nigeriana, sono stati scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che durante una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante per 70 mila euro. La perquisizione, disposta dalla locale Procura, ha consentito di rinvenire, oltre all' ingente somma di denaro, anche una vera e propria contabilità della gestione dei risparmi. I due extracomunitari sono stati denunciati per abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento.

