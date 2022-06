23 giu 2022 19:42

SE OFFRITE STIPENDI DA FAME, FANNO BENE I GIOVANI A SFANCULARVI – LA DENUNCIA DI UNA 22ENNE DI NAPOLI CHE SI È VISTA OFFRIRE 280 EURO AL MESE PER UN LAVORO DI DIECI ORE AL GIORNO IN UN NEGOZIO. SENTITA LA PAGA, HA GENTILMENTE DECLINATO L’OFFERTA, E IN CAMBIO SI È SENTITA RISPONDERE LA SOLITA FRASETTA: “VOI GIOVANI D’OGGI NON AVETE VOGLIA DI LAVORARE” – LA REAZIONE DELLA RAGAZZA, DIVENTATA VIRALE SU TIKTOK: "SIETE VOI CHE NON CI FATE LAVORARE, PERCHÉ NON..."