E SE POI CI SCAPPA IL MORTO, DI CHI E' LA COLPA? – GIOCO DA IMBECILLI A MONTE URANO, NELLE MARCHE, DOVE UNA DECINA DI RAGAZZI SI E' DIVERTITA A SDRAIARSI IN STRADA E POI EVITARE LE MACCHINE: DUE DI LORO SONO STATI IMMORTALATI MENTRE ASPETTANO LE INDICAZIONI DEGLI AMICI CHE, ALLE PRIME LUCI DEI FARI, LI AVVISAVANO DELL’ARRIVO DI UN’AUTO…

Da "www.leggo.it"

ragazzi si sdraiano in strada ed evitano le macchine 1

Si sdraiano in mezzo all’asfalto e attendono l’arrivo delle auto. Avviene a Monte Urano in provincia di Fermo nelle Marche. Questa la notte folle di una decina di ragazzi. È accaduto la notte scorsa, in via XVIII settembre, incrocio con via Monti Sibillini, nelle immediate vicinanze del centro storico di Monte Urano e a un centinaio di metri dalla caserma dei carabinieri. La storia è raccontata da Il Corriere Adriatico.

ragazzi si sdraiano in strada ed evitano le macchine 2

Un gruppetto formato da una decina tra ragazzi e ragazze, con musica al seguito, ha deciso di movimentare la serata dando sfogo alla propria creatività. Un paio di ragazzi seduti o sdraiati in mezzo alla carreggiata e gli altri ad assistere, commentare, avvisare che stanno per arrivare auto o ciclomotori, dando modo agli amici protagonisti di alzarsi e fuggire.