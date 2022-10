SE PUTIN SGANCIA LA BOMBA, CI SONO 15 MINUTI DI TEMPO PER SALVARSI – IL RISCHIO DI UN ATTACCO RUSSO CON ARMI NUCLEARI A BASSA INTENSITÀ IN UCRAINA È SEMPRE PIÙ REALE, COSÌ IL GOVERNO DI KIEV HA PUBBLICATO SUI SOCIAL UNA GUIDA PER I CITTADINI SU COME PROTEGGERSI IN CASO DI EMERGENZA ATOMICA – CHI SI TROVA IN UN RAGGIO DI 3 CHILOMETRI DALL'ESPLOSIONE NON HA SCAMPO. GLI ALTRI POSSONO SOPRAVVIVERE, SE TROVANO UN RIPARO ENTRO UN QUARTO D'ORA – VIDEO

"Nel caso di un attacco nucleare le persone che si trovano oltre il raggio di tre chilometri dall'epicentro dell'esplosione possono salvarsi, per farlo seguite queste istruzioni". Inizia così il prontuario di emergenza pubblicato nei social - soprattutto nelle pagine delle zone vicino alla città di Odessa - dove secondo molti analisti le truppe russe potrebbero utilizzare armi atomiche tattiche.

"Nel caso non sentiate l'esplosione ci saranno sirene di allarme e comunicazioni ufficiali per avvertire tutti i residenti. Procuratevi un ricevitore radio perché potrebbe essere l'unico modo per rimanere in contatto. Attendete messaggi ufficiali e seguite le istruzioni senza farvi prendere dal panico. Avete non più di 15 minuti dall'impatto per cercare un rifugio sotterraneo come una stazione della metro o un parcheggio.

Nel caso non possiate scendere in un rifugio salite al decimo piano di un edificio e cercate una stanza isolata, possibilmente un bagno. Procuratevi una valigia con tutti I beni necessari, come acqua, cibo in scatola, torce, vestiti, radio e un kit di primo soccorso con pasticche allo iodio."

