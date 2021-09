SE QUALCUNO HA QUALCOSA DA DIRE LA AMMAZZI SUBITO OPPURE TACCIA PER SEMPRE - A UN MATRIMONIO UNA SUOCERA HA TENTATO DI AVVELENARE LA SPOSA AL BANCHETTO DI NOZZE: LA STORIA È STATA RACCONTATA DA UNA WEDDING PLANNER SU TIKTOK - LA MADRE DELLO SPOSO HA PROVATO VOLUTAMENTE A INTOSSICARE CON DEI DOLCETTI AL COCCO LA DONNA, CHE NE ERA ALLERGICA - MA IL MARITO È RIUSCITO A SALVARLE LA VITA...

FIlippo Limoncelli per www.blitzquotidiano.it

MATRIMONIO

Durante un banchetto di nozze la suocera ha provato ad avvelenare la sposa con dei dolcetti al cocco. A raccontare l’incredibile storia una wedding planner, Callie, su TikTok. L’organizzatrice dell’evento non ha spiegato né dove né quando sia avvenuta la vicenda, ma ha raccontato come sono andate le cose.

Suocera tenta di avvelenare la sposa durante il banchetto di nozze

Nel video postato su TikTok, la wedding planner ha raccontato come la madre dello sposo abbia provato volutamente a intossicare con dei dolcetti al cocco la neo sposa. Tutti, sempre secondo quanto raccontato da Callie, conoscevano l’allergia al cocco della giovane.

DUE SPOSI

“Tutto era iniziato in modo assolutamente normale. Su tutti i documenti e le mie note relative allo sposalizio era infatti espressamente detto che la spossa soffrisse di ‘una fortissima allergia al cocco’ e ovviamente, per tanto, la pasticceria del banchetto nuziale aveva preparato una torta senza cocco. In modo che tutti potessimo star tranquilli”, ha spiegato la wedding planner.

Durante l’aperitivo, Callie ha però visto nella sala del ricevimento un vassoio di dolcetti non previsto. E proprio la madre dello sposo le ha confidato di averli “aggiunti” lei per essere sicura che ci fossero abbastanza dessert per tutti.

Dolcetti al cocco per avvelenare la moglie del figlio

Il tentato avvelenamento è arrivato subito dopo il taglio della torta, quando la suocera si è avvicinata alla sposa chiedendole di assaggiare uno di quei dolcetti al cocco. A quel punto, mentre lo stava portado alla bocca, lo sposo è intervenuto e l’ha fermata.

SPOSI

“Per fortuna lo sposo se ne è accorto e non gliel’ha fatta mangiare. Poi ci sono stati almeno 15 secondi di silenzio tombale. A quel punto nella stanza nessuno ha mosso più un dito. Lo sposo ha fissato a bocca aperta sua madre. La sposa invece è sembrata assolutamente inorridita e spaventata, lo sarei anche io”, ha proseguito la wedding planner.

Infine, sempre secondo il racconto dell’organizzatrice, “lo sposo, diventato rosso in faccia, ha iniziato a urlare a sua madre: ‘Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire in shock anafilattico”. Infine la madre dello sposo si è voltata verso il figlio e con estrema calma gli ha detto: “Gli incidenti accadono ogni giorno caro”. Poi ha preso le sue cose e ha lasciato il matrimonio.