2 - IL LOCKDOWN SOFT IN GRAN BRETAGNA

Luigi Ippolito per www.corriere.it

È il lockdown «British style»: eccentrico come tutto ciò che si incontra nelle isole al di là della Manica, bizzarro quanto basta per suscitare curiosità — e incredulità.

Qui non ci sono decreti della presidenza del consiglio che stabiliscono cosa si può fare e cosa no: si naviga a vista, ci si regola caso per caso – che è un po’ il principio alla base della common law inglese, opposta al diritto continentale. Ma nelle circostanze eccezionali della pandemia, il risultato è una gran confusione. E quando la polizia si è mostrata troppo zelante nel far rispettare l’isolamento, è stata presa a pernacchie: anche la ministra dell’Interno Priti Patel ha richiamato gli agenti ad andarci piano, perché qui si fa policing by consent, polizia tramite il consenso (altro che elicotteri che inseguono i bagnanti sulle spiagge).

E dunque, per introdurre un po’ di chiarezza, adesso la stessa polizia ha provato a emanare le linee guida dei comportamenti consentiti e no: ma il risultato è un elenco di stranezze che sfiora il surreale.

Fin dall’inizio il premier Boris Johnson aveva detto che era possibile fare esercizio all’aperto, ma l’interpretazione era che fosse permesso una volta al giorno e per un’ora al massimo. Ora dicono che uscire più di una volta al dì per sgranchirsi le gambe «è probabile che sia ragionevole» e non ci sono limitazioni di tempo.

Se si è stanchi ci si può anche riposare su una panchina e perfino pranzare lì, ma senza esagerare: se si resta seduti troppo a lungo si può essere mandati via.

Non si può stare al sole soltanto per prendere la tintarella, ma si può invece andare al parco per fare yoga. Se però si viene sorpresi con un computer si è invitati a tornare a casa, perché il lavoro all’aperto non è consentito. Ma lavorare da casa non è un obbligo: anche se non si appartiene a una categoria essenziale, si può sostenere di aver necessità di andare in ufficio.

Andare in giro in bici è ok e si può addirittura prendere la macchina per uscire dalla città e fare una passeggiata in campagna: ma attenzione, il tragitto deve essere breve e la passeggiata lunga, se il tragitto è lungo e la passeggiata breve non vale. E infatti nelle scorse settimane gli agenti hanno cercato di scoraggiare le gite nei parchi nazionali e nei luoghi pittoreschi.

Quanto allo shopping, in un primo momento si era parlato di una volta sola a settimana e per beni di prima necessità: adesso dicono che vale tutto, anche alcol, snack e articoli di lusso. Niente controlli, dunque, al carrello della spesa, come minacciato all’inizio: si può uscire anche per comprare solo un pacchetto di patatine – o una confezione di foie gras.

Il bricolage è una grande passione degli inglesi: dunque resta ammesso andarsi a comprare utensili, ma solo per riparazioni, tipo il cancello del giardino scassato dalla pioggia – rifornirsi di vernice e pennelli soltanto per dare una tinteggiata alle pareti di casa è invece vietato.

Restano scoraggiate le visite ai conoscenti, ma si può portare cibo a chi è in difficoltà: e soprattutto, se lo stress da quarantena provoca litigi in famiglia, è ammesso rifugiarsi per qualche giorno a casa degli amici. Insomma, quello britannico è un lockdown-colabrodo: anche se va detto che i cittadini si dimostrano molto ligi e sono pochi quelli che se ne approfittano. Finora le multe inflitte dalla polizia sono solo tremila: e ammontano al massimo a 60 sterline (70 euro, ben lontani dalle migliaia inflitti a casa nostra).

