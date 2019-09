SE QUESTO E’ IL NORD - DOPO IL CASO DELLA SIGNORA MILANESE CHE NON HA VOLUTO AFFITTARE L’APPARTAMENTO A UNA RAGAZZA MERIDIONALE, ARRIVA L’ANNUNCIO IMMOBILIARE RAZZISTA SUL PORTALE “DIMORAMA.IT” CHE PROPONE UNA VILLETTA IN PROVINCIA DI BRESCIA ASSICURANDO OTTIMO VICINATO PERCHÉ "NON CI SONO STRANIERI"…

Da https://quibrescia.it

Sembra esserci un clima contraddistinto dal razzismo nei diversi episodi che stanno accadendo in Italia. E su tutti, diventato un caso nazionale, quello di una proprietaria milanese che non ha voluto affittare il proprio appartamento a una donna di Foggia perché meridionale. E una situazione simile, stavolta contro gli stranieri, si è presentata anche in provincia di Brescia come ne dà notizia il Giornale di Brescia.

ANNUNCIO RAZZISTA SU DIMORAMA

Sul portale online di annunci immobiliari Dimorama.it, infatti, è stato pubblicato relativo al nostro territorio un annuncio di vendita di una villetta a tre piani e tra le aste giudiziarie in via Isidoro Capitanio, nella frazione di Roncaglie a Concesio, in Valtrompia.

In particolare, si sottolineava la posizione tranquilla e anche l’ottimo vicinato visto che nei dintorni non abitano vicini stranieri. Un messaggio e un dettaglio chiaramente di stampo razzista che ieri, lunedì 16 settembre, è stato poi prontamente rimosso. E ora di quell’annuncio, come dovrebbe essere, restano solo i dettagli dell’edificio e della zona residenziale.