SE RINASCO VOGLIO FARE LO YOUTUBER - CHI SONO, CHI NON SONO E CHI SI CREDONO DI ESSERE KSI E LOGAN PAUL, I DUE YOUTUBER MILIONARI CHE HANNO INFIAMMATO LO STAPLES CENTER DI LOS ANGELES IN UN INCONTRO DI BOXE RIBATTEZZATO “IL PIÙ GRANDE EVENTO NELLA STORIA DI INTERNET” – I DUE, UN BRITANNICO E UN AMERICANO, HANNO COSTRUITO LE LORO FORTUNE GRAZIE A VIDEO SUL WEB E SI POSSONO PERMETTERE VILLONI, LAMBORGHINI E… -VIDEO

Sfida tra youtuber sul ring. Stanotte si è svolto allo Staples Center di Los Angeles l'incontro tra l'americano Logan Paul e il britannico KSI. Ad assistere all'attesissimo rematch tante celebrità, da Justin Bieber a Dan Bilzerian.

Ad aggiudicarsi l'incontro, KSI. Anche se nessuno dei due è andato KO e sono stati i giudici a decidere ai punti: un 56-55 per Logan e 57-54 e 56-55 per KSI, hanno decretato la vittoria dell’inglese. Decisivi due punti di penalità a Logan assegnati dall'arbitro.

L'incontro è stato trasmesso su DAZN, e per la delusione di molti non ce ne sarà un terzo: «No, ormai è fatta», ha commentato il vincitore, che al termine del match ha abbracciato il rivale in segno di rispetto reciproco.

Ora già si parla del prossimo incontro tra youtubers: tra i protagonisti più papabili ci sarebbero Jake Paul (fratello di Logan) e AnEsonGib (youtuber inglese che si allena con KSI).

Non è raro vedere lo Staples Center di Los Angeles attirare alcune delle persone più ricche del mondo. Ma questa volta i veri riccastri erano sul ring per la sfida tra due degli youtuber più facoltosi del mondo: sabato sera si è svolto l'incontro tra l'americano Logan Paul e il britannico KSI per quello che è stato definito “il più grande evento della storia di internet”.

la casa di logan paul 1

KSI guadagna 4,5 milioni di dollari all'anno per il suo lavoro su YouTube, ma la sua paga è molto variabile visto che dipende, oltre che dalla sua attività, dalle sponsorizzazioni e pubblicità. Forbes ha piazzato KSI al quinto posto nella sua lista delle star di YouTube più pagate al mondo nel 2015, ma da allora è stato superato dai fratelli Paul, Logan e Jake. Ovviamente già nel 2014 sfrecciava su una Lamborghini.

Nel 2016, si è trasferito in una villa da 4,5 milioni di sterline con tre dei suoi amici intimi, che facevano tutti parte di un gruppo di YouTuber soprannominato "The Sidemen". La tenuta di lusso vanta sei camere con bagno privato, cinema, palestra, una grande piscina coperta e una sauna. "JJ", come è noto ai suoi amici intimi, ha anche sborsato 500.000 dollari per un piccolo busto tempestato di diamanti, modellato sul personaggio di Dragon Ball Z "Beerus".

E nemmeno Logan scherza in termini di ricchezza: l'imprenditore e intrattenitore che si è fatto da sé ha creato il suo marchio di abbigliamento "Maverick" nel 2017 incassando in solo anno 35 milioni di dollari.

Probabilmente in tanti ricordano lo youtuber per il documentario nella foresta dei suicidi in cui rideva accanto a un cadavere. Il video aveva scatenato un’ondata di polemiche, mettendo a rischio la sua carriera.

Ma nonostante lo scandalo che poteva ucciderlo (professionalmente parlando), Logan è riuscito a mettersi in tasca 11,2 milioni di sterline tra il 2017 e il 2018. Logan si è comprato una mega villa a Los Angeles che vanta sette camere da letto, nove bagni, una grande piscina e una dependance per gli ospiti.

