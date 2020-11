17 nov 2020 19:06

E SE LA SALVEZZA PER TRUMP ARRIVASSE DA BIDEN? – IL PRESIDENTE ELETTO NON HA INTENZIONE DI AIZZARE IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA CONTRO TRUMP E NON VUOLE PROMUOVERE INDAGINI SUL PUZZONE – UN CONSIGLIERE VICINO A JOE: “VUOLE SOLO UNIRE IL PAESE. NON HA INTENZIONE DI DIRE SU O COSA INDAGARE, VUOLE UN DIPARTIMENTO INDIPENDENTE” – MA LA SUA POSIZIONE FA INCAZZARE CHI ALL’INTERNO DEI DEMOCRATICI VORREBBE VEDERE IL TYCOON SULLA GRATICOLA…