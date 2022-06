SE SCAPPI, TI SPOSO? NO: SE MI SPOSO, SCAPPO! - SECONDO L'INTELLIGENCE DI KIEV, I MILITARI RUSSI PER TENTARE DI LASCIARE IL FRONTE E TORNARE A CASA STANNO ORGANIZZANDO FINTI MATRIMONI - GLI 007 UCRAINI SU TELEGRAM HANNO RESO NOTA UNA CONVERSAZIONE INTERCETTATA FRA DUE MILITARI DI MOSCA DOVE UNO SPIEGAVA ALL'ALTRO LO STRATAGEMMA…

MATRIMONI FINTI PER LASCIARE LA GUERRA

Matrimoni finti per sfuggire alla guerra. Secondo l'Intelligence di Kiev i militari russi per tentare di lasciare il fronte e tornare a casa stanno organizzando finte cerimonie. Gli 007 di Kiev su Telegram hanno reso nota una conversazione intercettata fra due militari di Mosca dove uno spiegava all'altro lo stratagemma. La sua idea però sarebbe stata bocciata dal comando secondo cui gli unici motivi per lasciare l'area dei combattimenti sono "ferimento, morte o decesso di un parente stretto".

