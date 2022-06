17 giu 2022 11:39

SE SO' BEVUTI IL POVERO ASSANGE: ORDINATA L'ESTRAZIONE NEGLI STATI UNITI DEL FONDATORE DI WIKILEAKS – IL VIA LIBERA ARRIVA DOPO CHE NEL REGNO UNITO E' STATA COMPLETATA LA PROCEDURA GIUDIZIARIA - L'ATTIVISTA AUSTRALIANO ORA RISCHIA DI MARCIRE IN UN CARCERE USA PER AVER CONTRIBUITO A DIFFONDERE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA, DOCUMENTI RISERVATI SU CRIMINI DI GUERRA DEGLI AMERICANI…