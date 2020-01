SE SON ROSE, DEFLORERANNO – UNA 19ENNE UCRAINA HA VENDUTO LA SUA VERGINITÀ PER 1,2 MILIONI DI EURO SU UN SITO DI ESCORT: A PORTARSI A LETTO LA RAGAZZA, CHE HA DOVUTO DIMOSTRARE DI ESSERE ILLIBATA, È STATO UN UOMO D’AFFARI DI MONACO DI 58 ANNI CHE HA BATTUTO LE OFFERTE DI UN AVVOCATO DI NEW YORK E DI UN CANTANTE DI TOKYO – LA GIOVANE HA CONFESSATO CHE SPUTTANERÀ I SOLDI IN…

DAGONEWS

katya 4

Una 19enne ha venduto la sua verginità per 1,2 milioni di euro dopo averla messa in vendita su un sito di escort online: Ekaterina, che si fa chiamare Katya su Cinderella Escorts, è originaria della città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, ma attualmente risiede negli Stati Uniti.

katya 2

A dicembre l'agenzia aveva rivelato che la ragazza aveva intenzione di vendere la sua verginità, verificata da un medico, per non meno di 98mila euro. Ma a meno di un mese di distanza la cifra è lievitata a tal punto da superare il milione: a portarsi a letto la 19enne sarà un uomo d’affari, un 58enne di Monaco, che possiede diverse palestre in Europa.

katya 1

L’uomo ha battuto un avvocato di New York che aveva offerto un milione di euro e un cantante di Tokyo che era disposto a spendere 800mila euro. Secondo il sito, l'acquirente è "aperto all’idea di sposare Katya e supportarla finanziariamente con un budget mensile di 10.000 Euro".

Katya, che parla inglese e russo, in precedenza ha spiegato che aveva pianificato di spendere i soldi per "viaggi, oggetti di lusso e bella vita”. «Ho pensato più volte a non vendere la mia verginità. È sicuramente una decisione difficile, per la semplice ragione che è una scelta irreversibile.

katya 3

Ma è una situazione vantaggiosa per tutti. La scelta tra perdere la verginità con qualcuno che amo e perdere per sempre la possibilità di vincere un milione è difficile. Tuttavia, ho pensato che la probabilità di pentirmi di non aver accettato i soldi sarà più alta, perché un fidanzato può sempre lasciarmi».