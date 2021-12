SE SONO QUESTI GLI IMPRENDITORI DIGITALI, MEGLIO LA DISOCCUPAZIONE - HA INDIGNATO TUTTI LA STORIA DI VISHAL GARG, CEO DI UNA SOCIETÀ DI MUTUI PER LA CASA, CHE HA LICENZIATO 900 PERSONE IN MASSA SU ZOOM, CON UN MESSAGGIO PRE-REGISTRATO: "L'ULTIMA VOLTA CHE L'HO FATTO, HO PIANTO" (PENSA I DIPENDENTI) - GRAMELLINI: "RENDE BENE L'IDEA DI QUANTO CERTI OLIGARCHI ARRICCHITISI CON IL WEB CONSIDERINO IMPORTANTE QUEL FATTORE UMANO DI CUI PARLANO A VANVERA NELLE INTERVISTE"

1 - LICENZIARE OGGI

Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"

Voi non conoscete Vishal Garg, ma ci sono novecento persone che vorrebbero non averlo mai conosciuto. Liberarsi di novecento dipendenti in un colpo solo rappresenta da sempre un notevole dispendio di energie emotive, oltre che un'inaccettabile perdita di tempo.

D'ora in poi non sarà più così, grazie a questo autentico pioniere che ha sperimentato il licenziamento di massa su Zoom, la piattaforma digitale. Garg si è rivolto alla telecamera con poche ma sentite parole: «Se sei in questa chiamata, fai parte del gruppo sfortunato che deve interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato».

La prima reazione dei novecento davanti al computer sarà stata sicuramente quella di chiedersi quanto stesse soffrendo il povero Garg nel licenziarli, perciò lui ha voluto rassicurare tutti, spiegando con voce dimessa che l'ultima volta in cui aveva cacciato qualcuno era scoppiato a piangere, ma che stavolta sperava di essere più forte.

Garg è il manager di un'azienda di mutui online, la Better.com (chiamarsi Meglio per comportarsi peggio è emblematico della neolingua biforcuta).

Non entro nel merito dei licenziamenti: se fossero legittimi o no, necessari o no, meritati o no. Qui ci si limita a esaminare la forma, che ovviamente è sostanza. Mandare via un migliaio di persone con un unico messaggio preconfezionato rende molto bene l'idea di quanto certi oligarchi digitali arricchitisi con il web considerino importante quel «fattore umano» di cui parlano a vanvera nelle interviste.

2 - IL CEO LICENZIA 900 DIPENDENTI IN DIRETTA ZOOM: «IMPRODUTTIVI»

Da "il Giornale"

«Se siete collegati, fate parte di un gruppo sfortunato di persone che sono state licenziate». È il messaggio raggelante che l'amministratore delegato di una società di mutui per la casa, la Better.com, Vishal Garg, ha dato attraverso un collegamento Zoom a novecento dipendenti, il nove per cento del totale del personale. «Il vostro lavoro - continua il messaggio pre-registrato - è terminato con effetto immediato».

Garg ha poi aggiunto che i dipendenti licenziati avrebbero avuto per email i dettagli dei benefit e delle spettanze. Il direttore finanziario, Kevin Ryan, ha commentato alla Cnn: «Mandare persone a casa è sempre qualcosa che ti prende allo stomaco, specie in questo periodo dell'anno. La nuova organizzazione ci permetterà di aggredire il mercato».

Secondo la compagnia, le persone licenziate si sarebbero dimostrate improduttive, limitandosi a lavorare, in remoto, anche solo due ore al giorno.

«Questa - conclude Garg - è la seconda volta nella mia carriera che faccio una cosa che non voglio fare. L'ultima volta, ho pianto». Nel video messaggio l'amministratore delegato appare freddo e distaccato.

La scorsa settimana la società aveva ricevuto un finanziamento pubblico di 750 milioni di dollari. La notizia ha provocato molta indignazione sui tutti i social. Online si è diffusa la protesta per la decisione del tutto inaspettata da parte della dirigenza della società di mutui Better.com.

