1 mag 2022 08:21

SE STA SEMPRE IN TV, ORSINI QUANDO TROVA IL TEMPO DI LAVORARE? LA LUISS INFORMA CHE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA INTERNAZIONALE, AFFIDATO DALL'ATENEO AL PROFESSOR ALESSANDRO ORSINI, È GIUNTO A SCADENZA DA CIRCA DUE MESI E NON SARÀ RINNOVATO…