SE TANTO MI DÀ TARANTO – IL CAPODANNO DI FOLLIA DELLA CITTÀ PUGLIESE IN DUE VIDEO DIVENTATI VIRALI – NEL PRIMO UN BAMBINO IMPUGNA UNA PISTOLA SCACCIACANI E PREME IL GRILLETTO VERSO LA FINESTRA APERTA, BESTEMMIANDO E INSULTANDO CONTE. L’ALTRO RITRAE DUE UOMINI E UN RAGAZZINO CHE SOLLEVANO UN FRIGO E LO GETTANO DAL BALCONE RIDENDO…

taranto, bambino spara dalla finestra per capodanno

Giacomo Rizzo per l’ANSA

- TARANTO, 02 GEN - Un bambino che bestemmia e insulta il presidente del Consiglio Conte, impugna una pistola - verosimilmente una scacciacani - e preme il grilletto in direzione della finestra aperta, mentre in città si sparano petardi nonostante l'ordinanza di divieto dei botti firmata dal sindaco Rinaldo Melucci.

E' uno dei due video choc della notte di capodanno realizzati a Taranto, che sono diventati subito virali tramite le condivisioni su Whatsapp e altri canali social, provocando sconcerto e indignazione. L'altro filmato ritrae due uomini e un ragazzino che sollevano un frigorifero gettandolo dal balcone della propria abitazione situata al terzo piano di uno stabile. Altre persone assistono alla scena e ridono di gusto.

taranto, lanciano frigo dal balcone per capodanno 4

I due video sono già finiti all'attenzione delle forze dell'ordine. E anche la Polizia locale si è attivata dopo diverse segnalazioni. Sul web c'è chi invoca denunce penali e la perdita della patria potestà, chi l'arresto, chi la pubblica gogna e chi chiama in causa le istituzioni parlando di emergenza educativa. Anche negli anni scorsi a Taranto sono stati realizzati video analoghi, di eccessi e provocazioni, con i minori spesso protagonisti. Il lancio dei rifiuti ingombrati dai balconi è diventata una pericolosa consuetudine.

taranto, lanciano frigo dal balcone per capodanno 2

Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente, la società partecipata per l'igiene urbana, ringrazia quanti hanno fornito "notizie utili alla individuazione dei 'figuri' e del luogo dove si è consumato questo vero e proprio reato". Il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha condiviso su Facebook le immagini dell'episodio del frigorifero scaraventato dal balcone, scrivendo: "Cara Polizia di Stato, Questura e Procura di Taranto ricevo questo video da Taranto. Pubblico solo questo perché ce n'è un altro, anzi altri, con un minore che spara con una pistola o una scacciacani.

taranto, lanciano frigo dal balcone per capodanno 3

Questi comportamenti vanno sanzionati. Non si può tollerare che cittadini perbene debbano subire questi gesti pericolosi e violenti». Secondo il leader ecologista questo avviene perché gli autori di tali gesti "ritengono tutto ciò legittimo in virtù della loro prepotenza, si riprendono con i cellulari e postano i video. Ridono noncuranti di chi ci sia in basso in strada. Una vergogna". Tra i commenti al post, in tanti chiedono "punizioni esemplari", ma c'è anche chi ironizza collegando quanto accaduto con l'emergenza sanitaria: "Questa pandemia ci cambierà in meglio…".

taranto, lanciano frigo dal balcone per capodanno taranto, lanciano frigo dal balcone per capodanno 1