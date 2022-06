28 giu 2022 20:05

SE VI AVANZANO DU' SPICCI C'È LA CASA DELLA FERRAGNI IN VENDITA - L'INFLUENCER VUOLE DISFARSI DEL MEGA VILLONE DA SOGNO A LOS ANGELES, COMPRATO NEL 2017. PREZZO: 2,5 MILIONI DI EURO - L'AGENZIA IMMOBILIARE LA DESCRIVE COME "INONDATA DI LUCE", CON "UNA GRANDE SALA DALLE DIMENSIONI ECCESSIVE" - I MOTIVI DELLA CESSIONE? I FERRAGNEZ VOGLIONO REINVESTIRE I SOLDI RICAVATI IN ITALIA, MAGARI IN UNA CASA PER LE VACANZE ORA CHE LA FAMIGLIA SI È ALLARGATA…