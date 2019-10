E SE VI DICESSIMO CHE I BRANGELINA NON DOVEVANO ESISTERE? UNA FONTE VICINO AD ANGELINA JOLIE AVREBBE DETTO CHE L’ATTRICE NON ERA CONVINTA DI SPOSARE BRAD PITT, MA AVREBBE RICEVUTO PRESSIONI PER FARLO – CHI CI SIA DIETRO IL PIANO PER FARLI UNIRE E COSA CI AVREBBE GUADAGNATO NON È DATO SAPERLO, MA LA NOTIZIA STA ALZANDO UN POLVERONE A HOLLYWOOD…(VIDEO)

Carlo Lanna per "www.ilgiornale.it"

brad pitt angelina jolie

Oltre al chiacchieratissimo divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt che, per mesi, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip, ora dai magazine americani, come scrive Us Weekly, spunta un’indiscrezione bomba che potrebbe alzare un altro polverone sulla coppia più amata dal cinema.

Secondo una fonte anonima e vicina alla stessa Angelina Jolie, pare che l’attrice abbia avuto diverse pressioni per celebrare il matrimonio con Brad Pitt. La Jolie dal quel che sembra, non era poi così tanto convinta di legarsi a una star del calibro di Brad Pitt. Il motivo? È sconosciuto.

i brangelina

La dichiarazione della gola profonda pare comunque sia priva di fondamento dato che, nel corso del tempo in cui la Jolie è stata sposata con l’attore di Ad Astra, più volte ha affermato di essere profondamente felice di vivere assieme a Brad Pitt. I due hanno condiviso un amore profondo, e hanno messo su una famiglia perfetta e invidiata da tutti.

Queste rivelazioni sembrano essere legate alla voglia, da parte di Angelina Jolie, di voltare pagina una volta per tutte e di scrivere la parola fine alle pratiche del divorzio.

i brangelina 1

"Angelina è molto grata a Brad Pitt per la vita gli ha regalato, nonostante tutto – afferma poi la gola profonda – Ora pensano solo ai figli e alle loro priorità."

I due si sono legati sentimentalmente sul set di Mr. & Mr Smith nel lontano 2005. A quel tempo Brad Pitt era sposato con Jennifer Aniston.

jane, brad pitt, angelina jolie angelina jolie brad pitt by the sea 9 brad pitt angelina jolie e i figli angelina e brad pitt, 2012 angelina jolie brad pitt by the sea 5 angelina e brad pitt angelina jolie e brad pitt angelina jolie brad pitt by the sea 6 angelina jolie brad pitt by the sea 7 angelina jolie, brad pitt e maddox 2 angelina jolie e brad pitt sul tappeto rosso brad pitt e angelina jolie in mr e mrs smith litigi tra angelina jolie e brad pitt BRAD PITT ANGELINA JOLIE brad pitt angelina jolie angelina jolie e i figli angelina jolie, brad pitt e maddox 3 angelina jolie, brad pitt e maddox 1 brad pitt con angelina jolie e i figli maddox e zahara