15 mag 2023 18:34

E SE VI DICESSIMO CHE TRA DIECI ANNI SI POTRÀ VIAGGIARE DA LONDRA A SYDNEY IN DUE ORE? PICCOLO PARTICOLARE: PER FARLO SI DOVRÀ PASSARE NELLO SPAZIO - L'AUTORITÀ PER L'AVIAZIONE CIVILE DEL REGNO UNITO STA FACENDO ALCUNI STUDI SUGLI EFFETTI DEI VOLI SUBORBITALI SUI VIAGGIATORI - PARE CHE LE PERSONE REAGISCANO BENE, MA RIMANE IL PROBLEMA DEL COSTO ESORBITANTE: AL MOMENTO CI VOGLIONO 400MILA DOLLARI PER UN VIAGGIO DELLA VIRGIN GALACTIC, MA...